東張西望｜3歲小妹妹課堂後留陰影　翻看影片揭發老師呼喝懲罰

今日（6日）的《東張西望》講到5月初陳生陳太把未夠3歲的女兒安排到一間成長發展中心接受教育，因為他們的女兒一年前被診斷為整體學習遲緩及專注力不足。

陳生陳太的女兒一年前被診斷為整體學習遲緩及專注力不足 （節目截圖)

起初一星期回家都未有異樣，但後期女兒回家後情緒開始有點不穩及有發惡夢的情況出現，陳生陳太向中心要求翻看行為治療課堂的錄影片段，在翻看片段時發現中心的應用行為分析學習法（ABA）治療師（黃老師）對著小朋友大聲呼喝，令小朋友在課室中「爆喊」。陳太看完片段後表示看到女兒被黃老師這樣對待很心痛，更表示自己一家人未曾試過這樣罵她。

起初一星期回家都未有異樣（節目截圖)

片段公開後引起大量網民關注，認為黃老師不應該大聲呼喝小朋友，會令小朋友心靈上受到傷害，資深教育學家呂校長則認為黃老師的行為不可接受，衛生署認可臨床心理學家名冊會員梁重皿博士表示香港沒有ABA的注冊。

片段公開後引起大量網民關注（節目截圖)

陳生陳太到中心找黃老師了解事件，而黃老師表示片段已經全部公開給陳生，但在四條片段中，第三段及第四段中間的十多分鐘卻被消失，陳生當面與黃老師說請把消失的十多分鐘片段給他，但黃老師卻愈來愈激動，最後報警控告陳生滋擾。及後陳生帶同呂校長到教育中心時，教育中心沒有應門，對於陳生的女兒事件，教育中心最後只回應已經與黃老師解約了事。

沙事中心黃老師 （節目截圖）

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