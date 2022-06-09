十八年後2.0｜「少年版古天樂」邵展鵬入行5年　終於唔使做路人甲

無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》自播出後掀起一股追劇熱潮，日前（09/6）一集講到譚凱琪（飾 莊銳婷）被兇手用玻璃樽插穿肚，再墮樓慘死後，迅速引起網民熱烈討論兇手的真正身份。網民更大讚劇中演員好戲而且有真實感，但除了主角譚俊彥、譚凱琪、龔嘉欣、陳山聰和趙希洛等人外，其實飾演龔嘉欣（飾沈越）弟弟的邵展鵬（飾吳天藍）也十分突出。



「少年版古天樂」邵展鵬入行5年。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

邵展鵬於2017年入讀第29期TVB訓練班，畢業後就加入了TVB簽約成為藝人，不過在學時期的他其實就已是廣告寵兒。由2012年至2019年已拍過大大小小近25個電視，網上廣告。除了廣告之外，邵展鵬的戲劇經驗也十分豐富，曾經出演舞台劇《踩界》、《澀青之我本善良》，以及微電影《假日夫妻》、《腐爛》，在2018年的《L風暴》，他也曾出演過陸志廉（古天樂飾）的少年版。

「少年版古天樂」邵展鵬仲係「Super Tiger」之一。（IG圖片）

雖然演出經驗頗為豐富，但在TVB的發展就算不上十分突出，由2017年至2022年5年間，邵展鵬大多數都是飾演一些「路人甲」角色，例如於早期就多於《愛回家之開心速遞》中飾演餐廳員工、記者、裝修工人等角色，在《金宵大廈》中亦只是飾演殮房職員，又或者於《智能愛人》中飾演一名保安員。

「少年版古天樂」邵展鵬仲係「Super Tiger」之一。（IG圖片）

「少年版古天樂」邵展鵬幾靚仔。（IG圖片）

今次邵展鵬出演《十八年後的終極告白2.0》的吳天藍，可算是入行5年來最多戲份的角色，他接受傳媒訪問時，就表示過自己出了120分努力，亦曾經因為難以抽離角色而爆喊，他說：「試過䁥喺房喊，不想被媽咪知道，怕佢會擔心。」