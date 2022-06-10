余德丞拍YT劣食片出事　老闆出信：道歉就教你牛魔王街頭舞

余德丞（Dickson）轉戰YouTube界，不過近日的一條試伏劣食片就成為熱話，他為頻道「9BoThew 膠保廢」擔任嘉賓與主持一同到被網民評論為全香港最伏的兩間餐廳試食。不過試食片當中就七情上面地指餐廳食物質素有問題，形容牛扒似發泡膠之餘，其中一位主持更指出餐廳的牛肉湯名為「recycle（環保）牛肉湯」，嚇到Dickson大叫：「黐線！唔好嚇我啦，好嗎！」



余德丞（Dickson）試食後表情失去控制。（YouTube/@9BoThew 膠保廢）

YT片一出引來網民熱烈討論，更有一位疑似餐廳老闆出面留言：「今年6月4日，依法票控，片上各人，及YouTube，包括之前無名無姓的YouTuber。」今日（10/06）農場餐廳Facebook專頁上，亦出現了一篇公開信，信中指名道姓寫到，要求余德丞道歉：「這是你的公開信，講笑納！我不要金！不要銀！只要你說對不起三個字！」又表示如果沒有收到道歉，則有「控告閣下的第二套馬車，第三套馬車，會同時開動」，意思可能指會有第二、三步行動，亦會告上法庭。

農場餐廳方面出公開信。（農場餐廳FB圖片）

除此之外，農場餐廳方面也指如果余德丞親身前往道歉，就會教他跳由他最新自創的「牛魔王街頭舞」，表達「人生的生老病死和酸甜苦辣。」信中後半段農場餐廳老闆也不忘分享自己女兒的近況，以及推銷農場餐廳的優惠牛扒，會於指定日期內堂食半價。

《01娛樂》就事件向余德丞查詢，至截稿時暫未獲回覆。