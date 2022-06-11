聲夢傳奇2｜最Mean評判張佳添提議即時死亡制　首集即Foul一人？

無綫節目《聲夢傳奇2》今晚（11/6）首播，與上一季相同第一集就有每位學員Solo唱歌的一段，並由評判給評語，當中有些學員表現出色的，也有被評判狠狠地批評的。



江廷慧做第一個，表現好好。（《聲夢傳奇2》截圖）

新評判Miss Chan Chan。（《聲夢傳奇2》截圖）

第一位出場的學員是江廷慧，由加拿大回到香港的她經歷了整整一個半月隔離時間才回到香港。原來她由加拿大於上海轉機，卻不幸確診，結果要等康復後才能回到香港。今季評判Miss Chan Chan聽完她的演唱後給出非常高的評語：「Overall、身形各方面都好好。」

賽前大熱趙小婷的表現則較為普通。（《聲夢傳奇2》截圖）

舒文意見好實在。（《聲夢傳奇2》截圖）

陳昊廷表現就...相對上差啲。（《聲夢傳奇2》截圖）

其後幾位學員分別演唱後，就到了舒文負責的部份，《聲夢Junior》的XiX演唱《命硬》後，舒文更即席「教路」要她們再多些情緒和激動些，但說畢舒文就跣了一交差點做了「一字馬」，十分搞笑。賽前大熱趙小婷的表現則較為普通，舒文說：「你IG followers有三萬，我就得萬六，我等你教返我。」除了一些表現較好的學員，也有一些表現較差的，舒文就指陳昊廷唱《愛得太遲》因為怕走音，所以保持在一個安全的音階，但卻變成唱得太平，沒有起伏。

趙頌宜表現都係好一般，可能太緊張。（《聲夢傳奇2》截圖）

張佳添被網民封為「最Mean評判」，畀意見一向十分「到肉」。（《聲夢傳奇2》截圖）

張佳添突然提出「即時死亡」制度，原來只係「輸咗嘅走先返屋企練歌」。（《聲夢傳奇2》截圖）

來到張佳添的部份，評語嚴厲得多。「小提琴家」黃洛妍唱完《Greatest Love Of All》後，他說：「你個底好好，聲好靚，但係妳冇辦法Connect到，話唔到畀我知咩係最偉大嘅愛，但係你真係一塊好玉，可以雕琢。」其中有兩位學員一樣選擇了陳奕迅的歌，張佳添突然提出「即時死亡」制度：「輸咗嘅就走先。」最後唱《黃金時代》的Kim落敗。這時候，張佳添才說出：「輸咗嘅係要走先，係走先返屋企練歌。」相信不少人都被他嚇親。

孫依文喊。（《聲夢傳奇2》截圖）

到了Johnny Yim的部份，孫依文唱了《約定》後，他就表示不要有「滑音」：「唔好經常滑嚟滑去，應該用自己方法。」可是她卻哭了，認為自己表現不好。Johnny在事後說：「如果要你好嘅評語都唔啱聽，大眾嘅評語會更加難聽。」