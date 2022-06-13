舊日的足跡｜喬寶寶盲婚啞嫁係「執到寶」？　老婆家族係大地主！

喬寶寶於兩年前接受 《01娛樂》訪問時大談入行的點滴，以及移居蘇格蘭後的生活，不過於香港成長發跡的他依舊十分喜愛這個地方。想不到一別就是兩年，近日他接受 《舊日的足跡》訪問時，表示自己一直十分掛念香港，特別是篤魚蛋與絲襪奶茶。



喬寶寶與太太喬嫂嫂。（IG：@qbobo_bbq）

2020年3月喬寶寶跟家人離開香港移居蘇格蘭。（IG：@qbobo_bbq）

他說，雖然蘇格蘭親戚多，但是香港就比較多朋友，氣氛也不一樣，說：「我喺呢邊好少遇上華人，要睇中文電視就要買盒仔，我希望我個孫學多啲廣東話。我好掛住香港，疫情緩和就返去。如果有得搵快錢，工作快靚正，隔離七日冇問題。我已經打咗四針，我係Superman！」又說最近媽媽和老婆都曾感染新冠，幸好打了疫苗針，很快就康後了。

喬寶寶。（IG：@qbobo_bbq）

他又說，最近想帶80歲的媽媽多點「走動」去不同的地方，說：「我哋南亞裔人唔會將爸爸媽媽送入老人院，一定陪伴喺身邊。有時老婆唔喺屋企，老媽要沖涼、換衫、梳洗等，我都會做。我希望（自己）仔女見到會有樣學樣。潮流會變，但親情唔會變！」早前專訪中他也提及過，移居蘇格蘭三代同堂住在一間大屋中，一家人早上一起食早餐，不需要工作的時候就和老婆散散步，然後一邊看電視一邊等兒子回家，生活與退休人士差不多。

喬寶寶接受 《舊日的足跡》訪問時，表示自己一直十分掛念香港，特別是篤魚蛋與絲襪奶茶。（資料圖片）

喬寶寶接受 《舊日的足跡》訪問時，表示自己一直十分掛念香港，特別是篤魚蛋與絲襪奶茶。（資料圖片）

談到感情事，他也曾說過與老婆是「盲婚啞嫁」，靠父母介紹尋得好老婆。《舊日的足跡》訪問中，他也透露，原來現任老婆的家庭也十分富裕。他說：「媽媽一直唔准我娶香港女仔！我19歲時佢畀三張女仔相我揀，有加拿大印度西施、英國印度西施、印度嘅印度西施。第一個係千萬富婆，不過已經有細路，我麻麻哋鍾意。第二個係百萬富婆，但佢嘅體型同我差唔多，我驚洞房時會砸親我。第三個就係現在的喬嫂嫂，佢家族同我哋差唔多，擁有16個大球場嘅土地。」他又笑說，印度人結婚時婚禮由女方出錢，所以當時他並不用準備太多，說：「我結婚帶住乜嘢去？帶咗套西裝同牙刷囉！」