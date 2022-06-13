40歲「御用丫鬟」陳思齊曾經整容出事　客串《冥冥之中》變返靚樣

ViuTV劇集《冥冥之中》成績平平，網上亦不多討論，有甚至有些網民覺得劇情太悶，但還好有劉心悠、郭羨妮兩位主演「撐場」，算是吸引到一些忠實fans支持。除了幾位主角外亦都有不少熟悉的面孔出現，好似有「御用丫鬟」之稱的陳思齊（前名：陳凱怡），就曾於第一，二集以「人口控制公司職員」一角出現，為觀眾帶來了十足驚喜。



劉心悠拍劇吸引到好多人捧場。（《冥冥之中》劇照）

郭羨妮都係無點之一。（ViuTV《冥冥之中》劇照）

陳思齊於2000年參選港姐入行，同屆參賽的還有簡慕華、岑寶兒等人，「大小姐」林淑敏等人賽前被傳媒喻為「翻版朱玲玲」而成為大熱的她卻三甲不進，有人說是因為當初她的一句「朱玲玲係邊個？」得罪人，所以最終無獎落袋。

好耐冇見嘅陳思齊。（ViuTV《冥冥之中》劇照）

陳思齊出場次數好少。（ViuTV《冥冥之中》劇照）

雖然落選，但依然被TVB睇中簽為藝人，從而開展她的演藝生涯，在TVB的12年間拍過上百部劇集，但只有少數令人印象深刻，包括《老婆大人》中的Bobo和《碧血鹽梟》中的四小姐。在2013年離開TVB去港視發展，本來都備受重用，可惜因為牌照事件令港視無以為繼，而陳思齊則退出了娛樂圈，轉行做香薰按摩幫客人減壓紓緩。她表示學做香薰按摩的原因是因為媽媽有「五十肩」，學成之後有一技傍身，所以更索成轉行。

陳思齊做過好多妹仔角色。(網上圖片)

陳思齊入行多年未被重用，不過卻有一單新聞十分突出。據說當年2013年的時候她被傳整過容，而且劇集中的她面容似乎「走晒樣」。後來有傳媒訪問她時，她就直認自己做過美容院代言人，還打了兩次透明質酸針（當年十分流行），還好後來還原了。

陳思齊曾經因為整容出事。（網上圖片）