東張西望｜傳銷公司借大律師之名推銷香水　市民揭不良銷售手段

今日（15日）的《東張西望》延續昨日傳銷公司的事件，Jeff因為朋友受騙，所以自告奮勇揭穿傳銷公司的內部。

Jeff因為朋友受騙，所以自告奮勇揭穿傳銷公司的內部 (節目截圖)

昨日（14日）講到Jeff跟在交友程式認識的女生（阿欣）出來飯聚，而阿欣亦帶同公司上線出現飯聚，途中該上線不停說阿欣還是新人，可能很多事都不清楚，所以由她向Jeff講解。飯聚後，上線很心急便把Jeff帶到公司辦公室，企圖游說Jeff加入傳銷公司。傳銷公司的人不停圍繞著Jeff來企圖對他「洗腦」，先後有5個人與Jeff交談，其實5人的內容都大致上相同，都向Jeff硬銷自己在基層家庭出生、讀書沒有用、很年青就出來工作等等的論點。

講到Jeff跟在交友程式認識的女生（阿欣）出來飯聚 (節目截圖)

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而帶Jeff到辦公室傾談的上線，向Jeff推銷公司的香水及紅酒等產品，為了令Jeff更安心，亦向Jeff說公司有大律師陸偉雄出席講座，企圖合理化整件事。當上線說完離開後，另一位男生亦馬上進來繼續向Jeff游說，更向Jeff展示今個月賺到多少，企圖用錢打動Jeff。而大律師陸偉雄則表示已經報警處理，但仍然未能夠打撃傳銷公司的運作。

而帶Jeff到辦公室傾談的上線 (節目截圖)

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《東張西望》主持亦曾致電昨日（14日）所訪的Suki上線，向她了解Suki的情況，能否把產品退回公司，而Suki上線則不停「左推右推」，把責任卸得一乾二淨。