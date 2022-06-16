十八年後的終極告白2.0｜御用癲婆趙希洛係高材生　色誘露背照演

香港藝人趙希洛（Candice）於2007年參選《香港小姐競選》加入無綫電視（TVB）而入行，英國法律與商業系畢業的趙希洛母親是前藝員梁小玲，父親趙崇康是澳洲大律師。趙希洛自小對演藝有著濃厚興趣，但受到父母的反對，因而在大學時選擇了法律系，大學畢業後回港參選香港小姐。

梁小玲移居澳洲，抱住BB時的趙希洛接受訪問。（影片截圖）

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趙希洛加入TVB後大多是擔任配角，不過喜愛演戲的她卻不介意，近年趙希洛在TVB的劇集中經常飾演「癲婆」角色，所以有「御用癲婆」之稱。2019年趙希洛更憑劇集《金宵大廈》中飾演憶子成狂的王敏儀（何太）一角獲得「最佳女配角」獎，實力備受認同。

趙希洛飾的龔嬅的舊情人登場。（電視截圖）

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昨日（15日）的《十八年後的終極告白2.0》中趙希洛更有大膽色誘譚俊彥一幕，早前劇情講到趙希洛因為小產而令性情大變，與劇中丈夫陳山聰各懷鬼胎。今集更講到趙希洛知道譚凱琪撞死曹永廉妻子當日自己老公在場，即時露出憎恨之情，立即打電話請譚俊彥到自己家作客，更指出譚凱琪的出軌對象就是自己丈夫陳山聰。趙希洛問譚俊彥：「你有冇諗過點向陳山聰報復？」然後便跨坐在譚俊彥腿上，並在譚俊彥面前慢慢脫去絲襪及解開鈕扣企圖誘惑他，但一個電話鈴聲打斷了他們，譚俊彥急忙離下，淨下趙希洛一人在家中冷笑。

今集更講到趙希洛知道譚凱琪撞死曹永廉妻子當日自己老公在場，即時露出憎恨之情 (節目截圖)

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陳山聰第二天回到家中後發現衣物散落一地，以為妻子趙希洛背著他做了壞事立即衝入房，只見趙希洛只是赤裸地睡覺，趙希洛起床時更大露背，為劇集貢獻「美背」。今集雖然沒有太多的性感畫面，但可以欣賞一下趙希洛利用演技來演性感的確還不錯。

陳山聰第二天回到家中後發現衣物散落一地 (節目截圖)