CP訓練營｜TVB版《慾罷不能》　「大叔控」性女伍倩彤有份入營

無綫（TVB）J2台自C君上任後改革路線，同時推出了不少令人耳目一新的節目。年初3月FILMART Online上更公布了其中8個新的綜藝節目，而即將於6月20日（星期一）播出的《CP訓練營》就是其中一個重頭節目，事關當時已有網民認為《CP訓練營》類似於《雙層公寓》。近日宣傳釋出宣傳片後，發現參加節目的4男4女的來頭也不少。



有新節目！（ Youtube截圖）

參加者之中，有曾經做過內衣胸圍模特兒的「落選港姐」葉靖儀（Michelle），也有曾經參選兩次港姐均未能入圍，後來成為亞姐季軍的范莎莎（Zaza），也有曾經亮相ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》，自揭鍾情大叔，與50歲男朋友「每晚三次」的伍倩彤（Gillian）。男士方面也毫不輸蝕，有「爆肌男神」前排球港隊成員李爾晨（Kyle）。

左至右，葉靖儀（Michelle）、伍倩彤（Gillian）、范莎莎（Zaza）。（YouTube截圖）

當時C君接受《香港01》訪問時，就明言《CP訓練營》並不是《雙層公寓》「Dating Show」，而是「營幕情侶訓練營」，安排拿輕演員共處一室「學習」約會和排戲，最後選出最理想的一對出演劇集。之不過，宣傳片予人的感覺就更像是《慾罷不能》，除了有型男索女之外，對話也十分有「味」。范莎莎被問到拍了多少次拖，她充滿暗示地說：「睇你點計，如果男朋友嘅話就兩次。分手原因？你講緊男朋友呀？」而伍倩彤對現時的感情狀況，則說：「心現時，等緊人嚟拯救我嘅心。」真是令人好奇這幾對男女的發展會如何。

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