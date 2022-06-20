貧窮限制想像｜方紹聰由「二打六」做到變監製：當初C君都懷疑我

方紹聰（奶仔）自2009年加入TVB成為藝人，多年來都是飾演一些小角色，直到《特技人》、《堅離地愛堅離地》、《食腦喪B》等才慢慢為人熟悉，近年他獲機會擔任《野外步出 》主持，將郊遊行山配美女，再加真情剖白環節吸引不少人留意。最重要是，觀眾對於這位以往的「二打六」改觀不少。



方紹聰是《貧窮限制想像》的主持也是監製。

奶仔由藝員升至主持都未算誇，最近還升任監製，主理他的J2節目《貧窮限制想像》。他接受《香港01》訪問時表示，節目主打由「屋邨仔」的他體驗奢華生活，與以往明珠台播出的節目本質上不一樣，他說：「主持可能本身就有啲錢，佢哋介紹嘅時候又未必講到普羅大眾感受，如果由我奶仔去食就係唔識食嘅，反而個嘉賓可以教我去食，從而令觀眾可以更加貼地去感受呢啲奢華生活。呢條橋都係我同一班幕後精英一齊度出嚟。」

他之所以能「升任」監製，其實背後多得J2台節目創意總監C君（鄭詩君）賞識和發掘，自謙是「創意看更」的C君在早前接受《香港01》專訪時，就解釋過搵奶仔的決定，C君說：「所以咪點解搵奶仔！奶仔佢當然唔係一個富翁，所以佢見到呢啲嘢嘅時間，會覺得原來有人係咁生活！」搵奶仔「睇場」做監製，好大原因是他夠貼地。

奶仔方紹聰憑《野外步出》成功入屋，同過唔少女神合作，羨慕死隔籬。

方紹聰呢幕火人真係夠晒震撼。

奶仔表示，今次是他第一次做節目監製，對他挑戰極大之餘也是一個新嘗試，幸而得到不少幕後人員幫手才可以順利完成拍攝，「好多謝C君好大膽畀我做監製，當然呢個節目都係雙監製，有一位朋友叫阿Jan，佢一直都喺唔同電視台做過好多節目監製，我都要好多謝佢。」

C君和陸永。（資料圖片）

他自言，做監製與做藝人，最大的分別是做藝人或者做主持只需要事前準備功夫做好，準時埋位就可以，但是做監製就是兼顧台前幕後所有事。他說：「希望想做一個奶仔想做嘅節目，唔夠膽會比其他節目好，但係希望係我自己能夠展示畀觀眾睇嘅作品。仲有後期graphic、CG，所以今次我學咗好多唔係一個幕前藝人學到嘅嘢，呢啲知識對我自己做幕前演出都有好大幫助，會令到表演更立體同埋全面。」

方紹聰是《貧窮限制想像》的主持也是監製。

奶仔表示不甘於只做一個演員，對他來說有更多目標去實踐，「講真30幾歲，就咁做一個演員係唔夠嘅，再加上我同何廣沛、郭子豪做咗個食腦Channel同埋工作室。我覺得呢次做監製嘅經驗幫到我再去做工作室。一開始C君都驚訝奶仔話自己做監製，得唔得呢，我諗佢一開始都係保留同懷疑，後來知我有幕後團隊幫手再加埋睇咗試片，佢先有信心。」