東張西望｜大西北因燒電纜大停電　有食肆竟獲意外商機？

今日（22日）《東張西望》講到昨日（21日）在元朗朗屏邨宏樂街的一條中電電纜橋於晚上7時發生火警，火勢迅速蔓延，而火警令到屯門、元朗及天水圍一帶都電力大中斷。中電派人緊急搶修，但仍有一部分市民到今日(22日)才可以回復供電。

昨日元朗火警令大西北大停電 (節目截圖)

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《東張西望》主持到訪元朗受影響一帶訪問，有店家表示因為停電導致捲閘未能如常關上，需要拿梯爬上去鬆開螺絲，再手動拉扯鐵鏈才能關門，非常狼狽。食肆員工林小姐表示受到停電的影響，所有收銀機都不能運作，要全收現金，令場面一度狼藉。

節目主持到元朗進行訪問 (節目截圖)

而寵物店方面因為受到停電影響，連抽風機都停了，寵物店唯有把小動物由透明箱都搬到鐵籠讓牠們透透氣。亦有餐廳因為該座大廈有後備電源而充滿「商機」，很多因為家裡停電的人去了光顧，令他們不用留在炎熱的街上和家中，食肆職員都表示因為停電而多了很多人來光顧。

寵物店停電只好把小動物都放出來 (節目截圖)

有店舖大廈有後備電 (節目截圖)

而家中用老人及小孩的家庭外出比較困難，他們只好留在家中，有家長表示家中寶寶因為昨日的大停電而沒有奶喝感到無奈，更因為沒有奶喝不肯睡覺，她只好整晚在旁煽扇令寶寶情緒冷靜。受影響的住戶楊先生表示：「因為無電又無水，都幾麻煩。唔好講大人，小朋友都辛苦。」經過昨晚大停電對居民的考驗後，相信大家的應變能力又進了一步。

而家中用老人及小孩的家庭外出比較困難 (節目截圖)