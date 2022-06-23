東張西望｜市民存倉物品竟變垃圾　貴重藥材不翼而飛受害人報警

今日（23日）的《東張西望》中提及到日前播出的搬運公司提供的存倉服務，主持陪同受害者找到了貨倉，原來貨倉倉主另有其人。倉主表示自己也是一位受害者，倉主話搬運公司東主陳先生從去年7月開始已經沒有繳交租金，一直用盡不同的藉口來逃避繳交租金，倉主無奈地說貨倉東西不能讓受害者取走。

日前提到的搬運公司貨倉 (節目截圖)

受害者阿偉在貨櫃外見到自己托陳生運到內地的家俬，但家俬已經殘破不全。而另一受害者陳小姐本來把新購買的藥材放在新的膠抽屜內，並交由該搬運公司托運，結果在貨倉外的雜物堆中找到膠抽屜，但裡面的貴重藥材及花膠等已經不翼而飛。

倉主無奈地說貨倉東西不能讓受害者取走 (節目截圖)

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《東張西望》主持以有貨物想搬運來約該搬運公司陳先生出來，在通訊程式上陳先生與節目組對答並無異樣，直至節目組預約陳先生到元朗東頭村時，節目組等了陳先生個多小時仍未見影。節目組再致電陳先生時，陳先生表示已經到達但仍未見蹤跡，再次撥打陳先生電話時已經無人接聽。

《東張西望》主持利用搬運服務來約該搬運公司陳先生出來 (節目截圖)

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節目組在網上翻查資料時發現公司地址，於是親身到訪該址，但該地址實民居 ,而該搬運公司亦已經搬走兩年之多。後來節目組再次收到搬運公司前員工爆料，表示陳先生每天出車的位置，於是節目組再次出動尋訪陳先生，終於在前員工爆料的地址找到陳先生。陳先生說自己是做搬運公司，並沒有做存倉服務，不知道節目組說的是什麼，節目組播出錄音予陳先生對質，但陳先生極力否認。陳先生不理節目組的問題，抹完自己的座駕後拂袖而去。兩位受害者在貨倉現場再次報警處理，警方表示該區域要先用封條圍封，待警方查證後才可以知道物品如何處理。

節目組再次出動尋訪陳先生，終於在前員工爆料的地址找到陳先生 (節目截圖)