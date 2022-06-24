中央廣播電視總台7.1送大禮　兩條新頻道落戶港台市民有福

近日觀眾發現家中電視選台時，港台電視34台出現測試畫面，意味即將有新頻道誕生。原來是慶祝香港回歸祖國25周年，中央廣播電視總台宣佈讓轄下的電視頻道「CGTN紀錄頻道」及電台頻道「粵港澳大灣區之聲」落戶香港電台，而兩條頻道將在7月1日啟播，香港市民有福啦。

中央廣播電視總台宣佈讓轄下的電視頻道「CGTN紀錄頻道」，即將落戶港台電視34台。（節目圖片）

+ 13

對於愛看紀錄片的朋友，港台電視34可謂觀眾的喜訊，「CGTN紀錄頻道」在7月1日，將會落戶港台電視34台，節目涵蓋中國文化、自然地理、人文風情、歷史探險、政治民生、人生百態等。一系列節目在內地播出時，獲得甚佳口碑，成為內地極具標誌性的品牌頻道，其製作的紀錄片，更榮獲多個中外獎項，包括美國國際電影及電視節「攝影金獎」、法國康城短片節「紀錄片銀獎」、美國泰利獎「紀錄片銀獎」，絕對不能錯過。

電台頻道「粵港澳大灣區之聲」，將落戶港台。（節目圖片）

至於另一個頻道，是國家級電台頻道「大灣區之聲」，節目以粵語廣播為主，內容包括了新聞、財經、生活、文化、音樂五方面，資訊性滿分，重點節目包括有《灣區，早晨！》、《「港」清楚》、《聽多啲識多啲》、《談股論金》、《華夏原創金曲榜》、《歎世界》、《搵食大灣區》，節目性質多元化，能滿足香港聽眾所需，娛樂資訊兩者兼得。