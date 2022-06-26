姜濤千字文撐粉絲　林作留言「抽水」：追星本身就係唔理智行為啦

撰文：林迅景
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姜濤今日（26/6）在Facebook以及IG post了一篇長文，內容大概是解釋他出道時會與粉絲私底下合照，但是現在已不會的原因，而帖文post出了約9小時後，林作就留言「抽水」，寫道：「請問追星本身又點會係理智？追星本身就係唔理智行為啦！」

姜濤寫下千字文解釋。（IG圖片）

他解釋道自己並不是耍大牌，而是想盡量避免負面影響，例如會因為人群聚集影響到其他人，愈來愈多人又可能令人受傷等等。最後他還寫道：「有人也許會感到奇怪，為什麼我今天突然打那麼多字和大家說這些。是因為當聽到外界說我們mirror 的粉絲很不理智時我心裡都不好受。因為我知道，有你們我們才能走到今天，沒有你們的支持我們什麼都不是。」

林作留言其實都係撐姜濤嘅。（網上圖片）
林作表示姜濤大可以自豪一點。（FB截圖）

幾個小時後，林作就留言指出姜濤所說的「當聽到外界說我們mirror 的粉絲很不理智時我心裡都不好受」的矛盾，寫道：「無意挑釁，我自己也有下線係姜生粉絲。但請問追星本身又點會係理智？追星本身就係唔理智行為啦！理智就唔會去追星啦哈嘛？！如果我去追你星，追少少你都會話我癲癲地啦？就好似同人講：上床要理智一樣地矛盾。我理智我仲點搞人啊！既然都係不理性行為，咁做就去盡吧！做得就本身係感性行為，我憑什麼要理智！要追就他媽的瘋狂地追！如果唔係點稱得上追星？點稱職？你無需自責！你要自豪可以搞到人地瘋狂。至少你班fans同你齊齊整整留在香港，冇被你搞到遠走加拿大。」最後一句是不是指陳凱琳細佬Derek？

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