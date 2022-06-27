威威出聲明澄清沒有參加毒品派對　尋求法律意見：確實想過放棄

街市豬肉檔「肉類分割員」威威（劉宋威）是現時比較火紅的人物，不過人紅自然是非多，在網絡平台已出現抹黑他的頁面，這個名為「除罩威威留餸區」日前有網民貼出多張威威除罩照片並寫長文指證威威並非普通市民，勢要拆穿威威暖男形象，他指出事實的真相是威威本是社團人士，當時社團中人都稱呼他為劉宋，而不是威威。

網民寫長文指證威威並非普通市民，勢要拆穿威威暖男形象。（FB/@除罩威威留餸區）

該網民更大爆對之前的威威來說，準備與人發生爭執是家常便飯：「再唔係就開毒品派對，一腳踏幾船呃女人錢以前呃後生女錢而家就出黎呃師奶！劉宋，你收手啦！」指控相當嚴重。

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今日，威威在其IG出聲明，全文如下：

近日網絡流傳有關我的失實言論及報導，包括曾涉及毒品派對、參與黑社會活動以及欠債等，均屬捏造及嚴重失實的指控，本人在此澄清我絕對沒有牽涉上述事件。相關言論已超出我可接受的範圍，並對我及我的家庭構成傷害，我正尋求法律意見，並將採取進一步的法律行動。

事實上，從一開始接受媒體採訪，我已主動向大家分享自己熱愛舞獅表演及紋身藝術，只是別有用心的人不停翻出我的舊照片穿鑿附會、大肆渲染，進行網絡欺凌。對此，我深感無奈。

其實早前我已拍片澄清，而心裏也確實曾想過放棄，但威威豬及家人給予我很大的鼓勵，很多威威豬更親自到舖頭為我打氣並送上心意咭，令我有勇氣堅持下去。我會繼續做好自己，努力工作。

最後，藉此感謝威威豬及家人對我的支持，沒有你們就沒有我。

劉宋威

2022年6月27日

威威出聲明澄清。

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