《尚食》大結局女角去向　吳謹言上真人騷王楚然何瑞賢升呢做女一

內地劇《尚食》迎來大結局，三位女角吳謹言、王楚然、何瑞賢，各有不同結局，大贏家無疑是吳謹言飾演的姚子衿。但在現實生活中，吳謹言卻是後勁不繼，被王楚然、何瑞賢過頭，拍劇一浪接一浪，下文為大家帶來幾位美女，最新的工作安排。

姚子衿最終當上太后，母儀天下。（劇照）

吳謹言上《乘風破浪3》，但聲勢已大不如前。（微博圖片）

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《尚食》的女主角吳謹言，本是于正愛將，在《延禧攻略》走紅後，即開拍《皓鑭傳》，但之後她擔正的劇集《我的砍價女王》、《傳家》，收視卻不似預期，又多次跟于正鬧不和，雖然她錄製了《乘風破浪3》，但跟一班姐姐鍾欣潼、蔡卓妍、薛凱琪、王心凌比較，吳謹言的聲勢麻麻，只得不時在抖音拍片分享近況，以提升人氣，現時更被《尚食》同劇的兩位女角超越。

殷紫萍放棄尚食之位，出宮當廚娘。（劇照）

何瑞賢拍攝《尚食》姊妹作《珍饈記》。（微博圖片）

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劇中飾演吳謹言閨密的何瑞賢，角色是粗粗魯魯的傻大姐，形象相當入屋，其實外貌比起吳謹言更加漂亮，更有點似BLACK PINK的Lisa，她跟吳謹言也是于正旗下，隨即獲得老闆力捧，擔正拍攝《尚食》姊妹作《珍饈記》，她手頭還有未播出的《九霄寒夜暖》。至於劇中的奸角美女王楚然，早在《燕雲台》已經為人熟悉，在《尚食》之後，她即升呢在《我的人間煙火》擔正，跟楊洋成為一對，星途一帆風順。

《尚食》中蘇月華被剁掉手指，再不能入廚。（劇照）