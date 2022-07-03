鄺美雲投資有道曾勁賺近億獲封娛圈富婆　自住九肚山豪宅環境清幽

港姐亞軍出身的鄺美雲（Cally），近年已經淡出演藝圈，但多年來憑着自己獨到的投資眼光，如今坐擁5億身家，成為圈中富婆之一。TVB大寶藏日前公開了一段沈殿霞（肥姐）當年參觀Cally豪宅的影片，一睹當中奢華設計，大屋樓高五層，整體設計簡約不失格調，空間十分闊落，而屋內的擺設同裝飾大多由Cally親自選購，牆上還掛滿了畫，連洗手間都裝了水晶燈，盡顯奢華。難得肥姐到訪，Cally還特別準備了鮑魚宴客，讓肥姐大飽口福！



鄺美雲（Cally）多年來憑着自己獨特的投資眼光，如今坐擁5億身家，成為圈中富婆之一。（微博@鄺美雲Cally）

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曾在八、九十年代影視歌三棲的Cally，賺到第一桶金後就開始買樓投資，高峰時期手持物業逾10個，在1997年亞洲金融風暴前夕，Cally售出了所持物業，不但躲過大災，更大賺一筆。1999年Cally以2,750萬元買入深水灣文禮苑一幢雙號屋，2012年以1.18億元易手，持貨13年勁賺逾9,000萬元！Cally曾在接受訪問時表示，一有能力就應該要買樓，並強調投資物業不要抱短炒心態。

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據知Cally其後以約4,000萬元購入九肚山寶松苑一幢洋房，並居住至今，她曾在內地節目《魯豫有約》中公開大屋，片中所見豪宅環境清幽，鬧中取靜，屋內設計充滿奢華現代感，好客的她更不時邀請好友到家中作客，眾人還會在後院燒烤聚會，此外，大屋還設有K房，隨時唱K都冇難度！除了投資樓市斬獲不少之外，Cally亦有投身珠寶界，她在2000年斥資五千萬開設個人珠寶店。2006年起Cally擔任江西省政協，近年為港區人大代表，可謂政商界都吃得開！

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