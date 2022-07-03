鍾嘉欣佗第三胎興奮期待　網民競猜BB性別：肚尖尖似係仔

現年38歲的鍾嘉欣（Linda）婚後育有一子一女，今年4月她在社交平台宣布懷有第三胎。前日（1/7），Linda就在個人YouTube頻道與網民分享懷孕心情，亦列出不同徵狀讓大家競猜今胎到底是男生還是女生。



Linda今年4月她在社交平台宣布懷有第三胎。（鍾嘉欣IG圖片）

隨着肚中的BB日漸成長以及動作愈來愈大，Linda開心表示很期待與BB見面：「有緣份再去擁有一個小孩子，唔係個個都有呢個機會。上天相信我同一家人嘅能力，係suitable有多一個小朋友加入我哋嘅家庭。」

她亦好奇BB的性別，並列出坊間所講佗仔及佗女不同的徵狀，讓大家一同競猜今胎的性別：「佗仔呢，佗得低，手腳係好纖瘦，淨係個肚突出嚟就可能係仔。如果你另外一半冇增磅、皮膚好靚冇暗瘡，好透好glowing就係仔…如果佗女會嘔得好犀利、荷爾蒙高高低低情緒化到不得了，而家我幾穩定每日都幾開心，如果佗得高係女，我覺得我佗得幾低。佗女會鍾意食啲好甜嘅嘢，我又冇。」

網民指Linda肚尖尖似佗仔。（影片截圖）

Linda隨即大玩擲銀仔看看是男生還是女生，最終連擲兩次代表男生的「字」：「佢（指着天）估緊我佗仔。」網民亦指Linda肚尖尖似佗仔，不過作為媽媽的她表示：「仔或女都好，最緊要都係健健康康。」

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