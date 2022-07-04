開心無敵獎門人｜七線程浩駿升做獎老想以下犯上　曾志偉：你試吓

TVB遊戲節目《開心無敵獎門人》昨晚（03/7）舉行首集錄影，除了有「獎門人」曾志偉、「獎老」錢嘉樂、阮兆祥以及一班嘉賓之外，還多了三位新任「獎老」麥美恩、吳嘉儀和程浩駿。不說不知道，兩年前的程浩駿還在飾演「群眾演員」，直到《愛上我的衰神》才獲得一位算是有對白有名字角色。「獎老」程浩駿接受《香港01》訪問時說：「到你真係有機會企喺咁多位『獎門人』隔籬，真係唔敢相信，我何德何能呀？但係機會嚟到冇理由唔要。」



《開心無敵獎門人》有「獎門人」曾志偉、「獎老」錢嘉樂、阮兆祥以及一班嘉賓之外，還多了三位新任「獎老」麥美恩、吳嘉儀和程浩駿。（梁碧玲攝）

邊個係程浩駿？

講起「獎老」程浩駿，其實他在2017年讀完訓練班才正式加入5年，剛巧入行5年。程浩駿在這幾年的經歷大概與歷年數百藝員相同，從低做起，一開始都只能擔任「跑龍套」角色。他說：「通常訓練班出嚟必經階段都係做群眾演員，或者叫『反應堆』，即係前面係主角，我哋就喺後面淨係做反應。」直到去年《愛上我的衰神》其中一集擔任「忌廉賓」一角，才叫做正式地有自己的戲份。他說：「直至到今日終於可以做『獎門人』，呀唔係，係『獎老』，之前係字試過做綜藝節目，所以我係緊張又期待。要坐到『獎門人』呢位係冇可能㗎。」

「獎老」程浩駿做足5年side-cast，終於「上位」啦！（梁碧玲攝）

「獎門人」曾志偉提攜

程浩駿入行5年「升任」做「獎老」，實在是一件出人意料的事。他自言這5年之間曾經有想過放棄，質疑過自己是否適合「做呢行」，幸好終於得到機會。他說：「我唔知邊個叫我，亦都冇問，因為邊個叫我係唔重要嘅！我有得參與同埋做得好先係緊要。靠呢5年堅持，大大小小都要做好佢，所以得到獎門人賞識係開心嘅。」他也表示自己也打聽，聽聞「獎門人」曾志偉和導演對他印象也不差。

程浩駿坦言做到「獎老」都是多得獎門人曾志偉和導演賞識。（梁碧玲攝）

曾志偉點醒程浩駿

他自言，其實對「獎老」這個崗位很陌生和疑惑，感覺無所適從，說：「細個睇就睇得多，見錢嘉樂，林曉峰係度玩，但係『獎老』係一個主持定要一齊玩？」最後他終於鼓起勇氣向曾志偉請教，更得到他指點，說：「唔使驚，我哋會帶住你，總之你當party，你當自己嚟玩就得。」

由陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文及姚宏遠五位七線藝人擔大旗的節目《七線人棄王》，成功掀起話題。（影片截圖）

「獎老」程浩駿爆自己係被虐狂

問到《開心無敵獎門人》誰是「上下靶」，他直言自己喜愛被「糟質」，熱愛做「下靶」，說：「隔籬咁多師兄師姐，我何德何能做上靶位呢？同埋做下靶位係最好做同最易做，我好想佢哋洽我，然後觀眾會同情我添。可能我有少少被虐狂，我反而期待嘉賓同埋獎門人、獎老點樣『糟質』我，係會掟Cream定真係拳打腳踢呢？」

《開心無敵獎門人》「獎門人」曾志偉。（梁碧玲攝）

程浩駿想以下犯上 曾志偉：你咪試吓囉

「獎老」程浩駿透露，有一天他突然想起可不可以 以下犯上「逆襲」時就問曾志偉這個問題，結果曾志偉就回答他：「你咪試吓囉，你照做囉我哋又唔係Live，唔得咪Cut咗佢再嚟過囉。」程浩駿說：「嗱，呢啲就前輩啦，佢唔會Ban你，佢會叫你做，但係個語氣同個樣就會話你知：『你咪試吓囉，到時做咗後果唔知點。』我到呢一刻仲盤算緊，哈哈。」

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入行5年諗過放棄：係咪應該轉行？

程浩駿：「入咗行5年我成日都問自己幾時有機會，到真係有機會，我反而問自己何德何能可以做獎老，何德何能可以企佢哋隔籬，但係機會嚟到唔通唔要咩。我之前成日做反應堆，其實係啱，因為我嚟到就係要無限畀反應，所以真係要多謝獎門人畀機會。坦白講我曾經諗過放棄，係咪應該轉行呢？啱唔啱做呢行呢？」