真人版蛇姬揭被暴力對待　前度拍拖5年劈腿8次求復合　她竟秒同意

「蛇姬」林采緹今年初與吸毒前夫胡睿兒離婚，最近她受邀上節目，分享自身過往談戀愛時，為愛盲目的親身經歷。



她提到自己一任男友，兩人在一起快5年，交往期間男方至少劈腿7至8次，每次被發現後都下跪求原諒，對方不僅慣性劈腿還脾氣差，有時候還會對她動手，儘管一度分手，但之後又願意與對方復合，讓在場所有人聽了都超傻眼。

【圖輯】點圖放大看更多「真人版蛇姬」林采緹IG性感照👇👇👇

+ 8

林采緹日前上台灣節目《一袋女王》錄影，分享過往的戀愛經驗。她提到19歲時，當時交了一任男友，在一起約將近5年時間，不料男方劈腿約7至8次，都被她抓包。林采緹說，對方每次下跪求原諒，到後來已經抓到麻痺了，甚至直言光看對方某些動作，就知道他又偷吃了。

林采緹說，前男友不只慣性劈腿，就連脾氣也超級差，有時甚至會對她動手。當時男友母親剛過世，她心想對方應該情緒不穩才會有這樣行為，且男友發完脾氣後，就又對她特貼別貼心且照顧得無微不至，久了之後就隱忍下來。直到某次，男友劈腿對象竟然直接把東西往家裡搬，她終於受不了決定分手。

【圖輯】點圖放大看更多「真人版蛇姬」林采緹IG性感照👇👇👇

+ 23

分手的那個月，林采緹說自己每天以淚洗面，甚至還會每天到對方會出現的捷運站等地方，想要製造「偶遇」，但卻始終都沒遇到，當時心裡更加難過。過了幾個月，男友和劈腿對象分手，又回頭找林采緹，沒想到她竟然馬上答應，於是兩人又復合。在場所有人聽了都傻眼，就連曾國城也直呼看不下去了。

【圖輯】點圖放大看更多林采緹著性感裝行山相👇👇👇

+ 9

延伸閱讀：

母也癌症早逝！朱俐靜交代姊銀行密碼 曾親吐不立遺囑原因

【本文獲「TVBS」授權轉載。】