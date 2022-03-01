「真人版蛇姬」林采緹曬2張性感溫泉照　完美髮質與身材同樣吸睛

性感女星林采緹擁有火辣身材及精緻臉蛋，號稱「蛇姬」，在2018年與前夫胡睿兒離婚後，時常在社群上分享日常，看似生活過得相當充實，桃花也跟著來，近期台灣各地濕濕冷冷，她在IG上曬出溫泉照，送上超級大福利給粉絲。



林采緹日前在IG上傳2張超清涼溫泉照，並寫道「看到過年時的泡湯照，最近這溫度真的很想要天天泡湯，尤其是手腳本來就容易冰冷，現在完全像冰塊一樣」，讓粉絲大飽眼福。

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照片上可以看見，她穿著綠色比堅尼，手拿著木製臉盆，將烏黑亮髮垂向一側，露出超長的事業線及粉嫩大腿，非常吸睛，許多網友看了紛紛留言，「好胸」、「看到妳都暖了」、「蛇姬完全沒有變，身材爆好」、「女神的身材實在是太棒了」、「這身材這笑容，不按愛心說不過去」，「我的女神還是這麼好看」。

林采緹在2020年與前夫「Under Lover」成員胡睿兒離婚後，恢復單身的日子生活多采多姿，不時和朋友出門餐敘，身邊圍繞許多護花使者，和近期二度申請假釋獲准的胡睿兒生活大相徑庭。

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