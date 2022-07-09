聲夢傳奇2｜「女版張敬軒」黃洛妍壓軸出場　張佳添激讚組合XiX

《聲夢傳奇2》經歷首兩輪比賽，李茵彤（Desta）、梁芷菁（Crystal）兩位學員已先後被淘汰，今晚（9/7）的一集將會再淘汰一名學員。



侯雋𤋮（Duncan）以陳奕迅的歌曲《綿綿》出戰。（《聲夢傳奇2》截圖）

第一位出場的是侯雋𤋮（Duncan），他表示從小就聽陳奕迅的歌並為之着迷，所以無論是學校比賽或是busking，任何時間都必定會揀選對方的歌。但是導師們對他的選擇卻不是十分贊同，指他的演出一定會被拿來與陳奕迅比較，是一個危險的決定，最後他在這回合得到17/25盞綠燈。

組合XiX充滿青春活力。（《聲夢傳奇2》截圖）

第二個出戰的是組合XiX，Eric Kwok（郭偉亮）說：「音準爭少少，但係以潛力睇就冇得輸啦。」Hanjin（陳奐仁）也說：「平時綵排你哋有95分，但係今日演出就低好多。」Eric Kwok續指：「點解做唔到呢，因為你哋緊張。如果邊個覺得佢哋唔好，就係同我過唔去。」兩位導師都十分欣賞組合XiX。

組合XiX充滿青春活力。（《聲夢傳奇2》截圖）

到了評審部份，三大音樂人更對組合XiX讚不絕口。舒文說：「好多人上台唱韓文歌會擔心咬字，但係要記得上到台冇人識，行出嚟最緊要型！我覺得個表演好精彩。」伍仲衡表示：「我鍾意喎！老實講你哋行出嚟我就覺得唔會點好聽，但係你哋一開口又唱得又可愛，成個演出好有說服力。」張佳添指：「上一季有一隊都係女團，但係我話佢哋係A貨 BLACKPINK，仲有兩個啞嘅，但係我話你知，XiX呢個組合喺我心目中已經係真正嘅女團！舞台係屬於佢哋。」

上一季被張佳添稱為「A貨 BLACKPINK」的學員。（《聲夢傳奇2》截圖）

組合XiX得到23盞綠燈。（《聲夢傳奇2》截圖）

孫依文得到14盞綠燈，跌入危險區，最後被Foul。（《聲夢傳奇2》截圖）

趙頌宜（Maggie）以《我的心只有你沒有他》出戰，雖然在前一次演出失準忘詞被張佳添批評準備不足，但是今次張佳添卻給了一個合格評價：「第一次見面話你好似出街唔記得帶銀包，今次你都係帶唔夠現金，不過你銀包有一張信用卡，畀到我睇你有潛力，下次記得畀現金我。」最後得到22盞綠燈。

趙頌宜（Maggie）得到22盞綠燈。（《聲夢傳奇2》截圖）

陳晉軒（Jason）得到21盞綠燈。（《聲夢傳奇2》截圖）

黃洛妍（Janees）被其他學員視為大熱，有學員更說：「成個女版張敬軒咁。」黃洛妍以《留低鎖匙》出賽，演出後Hanjin說：「呢次演出唔完美，但係點樣令你更完美，呢個係JW工作，JW可以保住佢份工。」作詞人鄭敏表示，歌曲每個段落都十分相似，同時也十分考驗歌手，不過黃洛妍在每個尾音都在推詮故事演釋，最後她得到22盞綠燈。