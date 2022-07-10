聲夢傳奇2｜「娘娘」孫衣文14分被Foul　諗起83歲老父親又喊住唱

TVB節目《聲夢傳奇2》今晚（09/7）播到第5集，上兩集的比賽中已有梁芷菁（Crystal）和李茵彤（Desta）遭到淘汰，同時趙紫諾（Sabrina）和彭家賢（Zayden）以23盞綠燈 （以下寫23分）暫時領先。第6集中少女組合XiX亦以23分並列冠軍，而且她們更得到三位音樂人一致贊同，可謂是形勢大好，而孫衣文（Mandy）則以14分遭到淘汰。



講到今次被淘汰的孫衣文（Mandy），其實也有網民替她不值，事關第一回合的劉詠彤（Angel）也只得13分，第二回合的蕭呈謙（Nicole）亦只有14分，如果放在第一或第二回合的話，孫衣文（Mandy）也有機會晉級的，更甚第三回合的幾位學員表現也在17分以上，可說是高分區的「死亡之組」，要勝出確實不易。

她在這一集中演唱了《眼淚》，訢說着與爸爸的關係，感情豐富而令人感動，Eric Kwok給予評分時也說：「佢係其中一個少數可以投入喺隻歌入面。」不過Hanjin（陳奐仁）則指出她不能夠每次演出都用「喊」去打動聽眾，說：「你係一個好演員，但係你未向大家證實你係一個好歌手。喊到走音完成跟唔上，你就求大家原諒你走音，呢個技巧對嘅歌藝係好唔健康。你諗開10場演唱會都要真喊10次，唱10晚然後你就會死。」其後唱片監製溫應鴻也說：「呢首歌重點係做對比，而對比唔係用力，係用內力爆發出嚟。你真係要請Gin Lee老師教你點做。當然我想你下次繼續唱歌畀我聽。」評語算是不錯。

不說不知，其實孫衣文（Mandy）是由TVB第31期藝員訓練班，曾經參與過《開心大綜藝》拍攝。早前訪問她透露自己從小就喜愛唱歌，雖然自己是訓練班出身有主場之利，但仍然希望透過歌聲去表現自己。第一集中她曾經在唱完《約定》後爆喊，表示想起已經83歲的爸爸。」今次以唱歌給爸爸做出發點，似乎未必能再次感動現場的評審。