唐寧出世前十日家中突遇無情大火　留齊蔭多年全因額頭上一條疤痕

現年40歲的唐寧自從成為兩小孩之母校，近年減少了出現在幕前，但她在社交網站上依然相當活躍，經常分享自己的日常生活，獲大批網民力讚是「最強童顏」。近日她得到古天樂的啟發而密密寫文章分享心中的說話，自爆自己出生的時候家裏發生了一場大火，又透露自己由細到大都留齊蔭原來是為了遮蓋額頭上的疤痕！



唐寧依然是不少人眼中的「最強童顏」。（Instagram：@leilakong1205）

唐寧憶述自己出世前十日，家中發生了一場無情大火，將她媽媽為她準備的新床、玩具、奶樽、新衫等全部化為灰燼：「當時，我們是住在茶果嶺和藍田之間的哂草灣木屋區。而這個我從未親眼看見的家，就這樣被大火吞噬了。媽媽那天去做最後一次產檢，當她乘車回家，踏出車站的一剎那，就看見爸爸竟然在等她，那個時間爸爸是應該還在上班的。爸爸徬徨的跟她說：『老婆，不用回去了，我們的房子沒有了，被火燒掉了！』幸好舅父在家裏，叫醒了正在睡夢中的哥哥。懵懂的他，就只能抱着書包奪門而去。所有人都安全，是不幸中的大幸。但是，我的家人窮一生辛苦捱回來的所有，還有媽媽加班賺錢買回來的嬰兒用品和新衣裳，就這樣沒有了。沒有一件能帶走。」

唐寧出世前十日家中發生無情大火。（Instagram：@leilakong1205）

火災發生後，她的家人全部都住在收容所中，後來獲姑丈接到家中居住，臨盆在即的唐寧媽媽才能夠順利誕下她，到唐寧大概一歲的時候，她們一家就獲安排到一個新市鎮的臨時房屋區居住，重新建立自己的家：「那個臨時房屋區的單位是有兩層的，地下是飯廳和浴室。通過一條狹窄又筆直的樓梯，就可以上到閣樓，那就是我們睡覺的地方。那裏的樓底非常低，基本上未走到樓梯頂，便要趴到睡床上。這個地方雖然很小，但媽媽把它佈置得很精緻。我每次想起在那兒的生活，都有種很幸福，很溫暖的感覺。後來我們還經常說笑，說我們曾經住過複式『毫』宅。」

唐寧憶述小時候住在「毫宅」時非常幸福快樂。（Instagram：@leilakong1205）

她憶述自己自小保留住齊蔭的髮型直到十多歲，原來並非因為覺得好看，而是源自於一次在遊樂場由石壆上跳下來玩耍時發生意外，導致額上留下了一條疤痕：「我的頭撞到前面的牆角。我記得我清楚感覺到有些東西由我的額頭流到我的右邊面上。是的，我血流披面了！由於爸媽那時候都仍在上班，我的舅母知道後，就立即打電話到媽媽上班的地方，她就馬上請了半天假，回來帶我到急症室。我還記得，在路上的時候，我完全不敢哭，生怕會被媽媽責罵。到了急症室的時候，醫生說我需要縫針，在這個時候我就終於開始哭了。」當年唐寧最後在額頭上總共縫了三針，因此她媽媽一直為她剪瀏海的髮型，為的就是遮掩這一道疤痕。

年紀輕輕的唐寧額頭上就有一條疤痕，因此再留齊蔭將其覆蓋。（Instagram：@leilakong1205）

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