TVB深宵重播《原振俠》收視強勁　同時段紀錄亦係悼念藝人系列

著名作家倪匡於2022年7月3日逝世，享年87歲，無綫（TVB）為悼念這位一代天才，TVB7月4日晚深夜12時05分特別安排播映劇集《原振俠》，該劇由黎明、李嘉欣、朱茵及王靖雯（王菲前名）等演出，原定播映之《難兄難弟》則順延至《原振俠》播畢後於7月24日同時段播出。

著名作家倪匡於2022年7月3日與世長辭，享年87歲。（視覺中國）

翻查數據，《原振俠》首播的7天跨平台總收視為5.4點，是2021年4月以來最高的一次，能在深宵時段創出5點以上的收視並不容易，詔去上年也沒有多少套劇集做得到，能夠成功的只有2021年12月24日播放的《怒火街頭2》有 5.2點、2021年11月3日播放的《怒火街頭》有5.3點和2021月10月19日播放的《流金歲月》有5.3點。

原振俠穿Chrome Hearts出現在雜誌封面。（微博＠影視懷舊）

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至於對上一個最高紀錄，同樣是悼念系列，是2021年3月31日播放的《永遠懷念廖啟智:律政強人》，當時錄得6.8點。資深演員廖啟智（智叔）於上年3月28日晚上因胃癌逝世，終年66歲。TVB發新聞稿表示惋惜並向智叔的家人致以深切慰問，同時也宣布於當年3月31日星期三晚開始，於晚上11時50分播映智叔的舊作《律政強人》，而懷緬他精彩的演出。

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