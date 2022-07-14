易烊千璽被爆「走後門」事件不停發酵　傳劇組有意易角暫停拍攝

內地藝人易烊千璽早前被爆出在中國國家話劇院的編制名單上，被網民質疑堂堂明星與大家搶鐵飯碗，在更早之前又被爆出曾「走後門」錄取高中後，事件無限發酵，令傳出劇組有意換走易烊千璽一事。

不同於其他偶像，易烊千璽勢行實力派路線。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

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21歲的易烊千璽早已憑電影《少年的你》、《長津湖》等成為票房之冠，拋離兩位隊友「成條街」。最近易烊千璽卻成為了網民唾棄的對象，不停被圍攻，形象直插谷底。而正在拍攝電影《滿江紅》的易烊千璽，因為事態嚴重，所以立即放下手上的工作，回北京先行解決問題。有傳劇組有意換角，因為易烊千璽近日事件被不停發酵，而導演張藝謀近日有意變賣無錫的別墅，事件發生時間太吻合，令人不禁把兩件事聯想在一起。

易烊千璽正在拍攝張藝謀的《滿江紅》 (微博圖片)

易烊千璽被爆脫粉潮，原因是有指易烊千璽為中央戲劇學院應屆畢業生，在月初中國國家話劇院招聘人員名單中榜上有名，而名單曝光後引起不少的爭議。有網民質疑易烊千璽未符合非在職人員這個招聘的條件，另外亦有指是次招聘需要進行三次面試，而他只參與了一次，所以被質疑是否利用權力去免除面試。最後就是被翻查當年易烊千璽讀高中的記錄，疑似曾經走後門入學，所以他急需先行拆彈，免被換角。

易烊千璽於影壇成績斐然，是首位00後票房破百億的影人。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

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