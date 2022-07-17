首代巨肺白嘉倩轉做幕後唱Demo　疫下收入大減：夠生活就算數

做音樂以至做歌手往往是荊棘滿途的。白嘉倩於今日（15/7）出席Muxic音樂平台發佈會上，數一數手指原來她已經「神隱」了差不多20年。對於80後來說，對她的印象大多是由電影《師兄撞鬼》或者《呆佬拜壽》開始，但其實白嘉倩早在1986年就已經以歌手出道。



白嘉倩拍過不少90年代電影。（網上圖片）

白嘉倩在1986年以樂隊主音身份出道，其後與隊友黃偉年重組為二人組合Purple Heart，推出過《發條愛情》、《地下旅程》以及《超越邊界》三張大碟。之後1993年白嘉倩選擇獨立發展，其間更加盟了許願和林憶蓮合資的星工廠，推出大碟《我有我》，當中更有一首與林憶蓮的合唱歌《我沒有恨誰》。

白嘉倩同林憶蓮台合唱過《我沒有恨誰》。（網上圖片）

對於戲迷來說，白嘉倩亦十分活躍於90年代電影當中，參演過的有周星馳、陳德容主演的《師兄撞鬼》、劉青雲、吳倩蓮、黃子華主演的《呆佬拜壽》、古天樂、蔡少芬、雷宇揚主演的《陰陽路》等等，而在電影《晚9朝5》中的角色亦令人印象深刻。白嘉倩的演出往往是浮誇而充滿喜感，就算不記得她的名字，也一定會記得她的演出，令人非常難忘。

白嘉倩出席Muxic音樂平台發佈會。（葉志明攝）

白嘉倩接受《香港01》訪問表示，近幾年她轉往幕後發展，但又因為COVID影響而令工作收入大減。她說：「近呢幾年COVID，冇嘢做囉，有嘢就喺屋企做，有時唱吓Demo。2019年本應有啲concert會做，但係因為COVID都冇晒。最近就係做咗張祟基張祟德concert，其餘有好多都係一路延遲。」

白嘉倩表示近年專注於幕後工作。（葉志明攝）

她表示，現時她的主要工作都以唱demo為主，也會幫黃偉年（Joseph）唱demo。白嘉倩：「仲有唱卡通歌，有Disney嘅，呢個都好好玩，因為啲歌好好聽，好多人爭住做，仲有廣告歌。」她表示拍檔黃偉年曾為《反斗奇兵》唱粵語版主題曲《我是你好友》，雖然她沒有唱過主題曲，但也曾經為不少動畫角色唱過插曲：「唱過好多隻細歌，好似希臘神話入面咪有個女神，肥嗰個咪我囉，佢哋都鍾意㗎，肥妹咪搵返我囉，或者媽媽角色就搵我唱。」

白嘉倩依然十分唱得。（葉志明攝）

疫情之下很多行業都處於低迷狀態，白嘉倩表示收入都大受影響，還考慮過貼地一些搵兼職做外賣或者Uber司機。她說：「呢幾年完全冇戲拍。經濟都係問題嚟，好彩我唔係好貪錢嘅人，夠生活就算數。其實我都好想去送外賣或者揸的士，但係應該冇我份，太多人做啦，我行又行得慢過人。我真係同Joseph講過想去揸Uber，因為可以租車同埋我鍾意揸車。」

白嘉倩曾考慮過送外賣或者揸的士。（葉志明攝）

不怕被認得？她笑言：「我而家出街都成日俾人認得啦，唔怕嘅，黐返啲鬚戴返頂帽咪得囉。呢個唔係我嘅擔心，認到又點啫，我呢個死人樣好易認，哈哈哈，我咁耐冇出嚟，喺條街都會俾人認到，我唔係驚呢啲。」她自言，現時經濟狀態雖然拮据，但總算是「慳慳哋都夠用」。