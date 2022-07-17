朴敘俊驚傳熱戀中！激靚緋聞女友疑被起底　真身竟是韓國人氣網紅

南韓演員朴敘俊憑著帥氣的臉龐及出色的演技，進而擄獲許多粉絲的心，更在演出韓劇《三流之路》、《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》後成了不少少女心中的夢幻男友。



然而，近日便有網友透露，自己在英國逛街的途中，偶遇了朴敘俊與一名女伴，而消息也在曝光之後，使得不少網友紛紛起底該名女子的身分。

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一名聲稱在英國逛街遇到南韓演員朴敘俊的網友在社群媒體「小紅書」中發文透露，自己在前往一家精品店的同時，意外偶遇了朴敘俊，同時也表示，與朴敘俊一起逛街的除了同行的助理之外，一旁還有一個金髮、高個子且妝容精緻的女子。對此，該名網友表示，自己覺得該名女子應該是韓國人，只是不確定是不是朴敘俊的女朋友。

此外，該名網友也在貼文中提及，在店內的客人多半沒有認出朴敘俊，但卻有幾個大陸人認出了他，並且上前和朴敘俊講了幾句話。對此，該名網友透露，自己也在過程中不小心與朴敘俊對到眼，但自己感覺對方的心情很普通，同時也認為對方應該不會接受合照，於是自己便選擇不打擾他。

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此外，貼文也在曝光之後，在網路上引發討論，同時也有許多網友根據貼文的線索，挖出女方的身分，並且直指，應該是YouTube網紅秀妍。對此，不少網友也在看過秀妍的IG之後發現，秀妍與朴敘俊沒有追蹤彼此的IG，但秀妍卻與朴敘俊的弟弟為IG好友，使得許多網友紛紛對於該緋聞事件感到好奇，至於消息的真實性則還有待後續進行釐清。

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