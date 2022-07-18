Jeffrey吳海昕再合體拍微電影　鄭中基壓軸登場勁驚喜

魏浚笙（Jeffrey）及吳海昕（Sofiee）主演的ViuTV劇集《I SWIM》正在熱播中，兩人近日合題拍攝譚仔三哥的微電影，講述近兩、三年港人日常所經歷的百感交集，更邀請到鄭中基壓軸登場，驚喜度十足。



Jeffrey及吳海昕合體拍電影。

微電影故事講述疫情下一家四口的無奈與失落，飾演家姐的Sofiee婚禮要延期，旅行與蜜月遙遙無期，終日悶悶不樂，細佬Jeffrey雖然校園生活大為失色，但仍保持樂觀，積極與好友保持線上交流，更教婆婆以手機與媽媽視像通話，在離港前盡力為一家人創造美好回憶。這幾年的疫情似乎偷走了大家的計劃、回憶及相處時間，但我們還有彼此，只要珍視與你經歷得失高低的人，不要放棄每個交集的機會，生活依然百感交集，所有喜、怒、哀、樂，種種滋味都值得細味。

Sofiee對於微電影的故事相當感慨，認為這是似曾相識的故事：「去年冬天因疫情要禁堂食時，我就試過弄丟鎖匙而回不了家，要在公園吃外賣。似乎倒霉透了，但冷風在吹時，手中的外賣卻十分溫暖，還有親友與fans的安慰，生活其實並不算苦，因為我們還有大家相伴，共同細嚐生活百味！」

吳海昕和Jeffrey飾演一對姊弟。

憑綜藝節目爆紅，Jeffrey雖演戲經驗不多，但於微電影中自然流露的喊戲卻極具感染力，淚水徐徐流出眼眶，相信令不少粉絲為之心碎。對於演戲，Jeffrey自認仍有許多進步空間：「無論短的微電影，還是長的電視劇，我都會事前為角色做很多準備，思考角色的背景與想法。」

Jeffrey今次憑《I SWIM》大受外界好評，他亦相當謙虛：「很感謝彭秀慧老師在演戲課上的指導。這次的團隊十分專業，加上我與Sofiee在《I SWIM》剛合演師生，所以更有默契。更重要的是，這次譚仔三哥微電影的主要取材精準而貼心，講的就是你我之間都會發生的日常故事，比較容易代入。我深信真情流露的話，觀眾們都能夠感受到的。」因為《膠戰》中讀錯音而被稱為「煨sir」的Jeffrey非常重視是次微電影的旁白錄音：「這次特別緊張，希望咬字正確清晰的同時，旁白亦可以令觀眾看得更投入及感動。」

鄭中基（左三）壓軸登場。

譚仔三哥的「姐姐話」深入民心，鄭中基壓軸出場亦以相同口音現身，在彩蛋中與三哥姐姐擦出火花：「聽到代代姐嗌『wee～汪奴』（Ronald）已要打開menu掩面偷笑，她聲音有種獨特的磁性，很是過癮。」他坦言近年經常聽到「細細個就聽你啲歌大」的說話，慨歎自己確實老了：「年紀大了，我沒有太大感覺，因為我覺得年齡只是個數字。固然，我喜歡冒險，嘗試新事物，同時，我也是個念舊的人。我鍾情於攝影，便是希望用街拍記錄人生百態，透過相片提醒大家記住香港充滿人情味的事物，珍惜當下。」

講姐姐話都難不倒鄭中基！

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