謝霆鋒FB發文祝賀謝賢奪影帝　網民寄語：抽多啲時間陪佢老人家

《第40屆香港電影金像獎》昨晚（17日）圓滿結束，現年85歲的「四哥」謝賢憑《殺出個黃昏》奪「最佳男主角」，入行70年終奪影帝殊榮。身在內地的謝霆鋒雖然無法親身到場見證爸爸奪獎，但依然隔空在社交網站發文祝賀他：「恭喜老豆！」



「四哥」謝賢憑《殺出個黃昏》奪「最佳男主角」。（ViuTV截圖）

謝霆鋒當年憑《新古惑仔之少年激鬥篇》拿下「最佳新演員」時，曾寸爆四哥入行多年但從未奪金像獎，相隔24年四哥終於可以威返次，得到兒子的一句認同。然而不少網民都表示霆鋒未能親身見證而感到可惜。

霆鋒於2011年封影帝時，自爆1998年拿新人獎時曾寸爆四哥，相隔24年後四哥終於有機會報仇！（VCG）

謝霆鋒社交網站發文祝賀謝賢。（Facebook：鋒味）

雖然四哥沒有霆鋒陪伴出席，但昨晚林家棟全程悉心照顧住他，不但上台時貼身攙扶住年紀老邁的四哥，上到台都細心幫四哥戴口罩和調整咪高峰，獲網民激讚家棟好有心，簡直就像他的親兒子一樣。不少網民因此批評霆鋒作為親兒子，竟沒有陪伴爸爸出席人生最重要的頒獎禮，又叫他要之後要多多陪伴四哥：「霆鋒要多些陪伴老豆，注意身體健康」、「抽多啲時間陪佢老人家」、「點解唔一齊出現席支持下」、「老豆身體唔好做仔應陪伴左右，唔好假手於家棟」、「有冇多謝返林家棟照顧你爸爸？」、「可惜扶住四哥嘅唔係佢個仔。」

網民覺得林家棟像四哥的親兒子一樣。（ViuTV截圖）

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