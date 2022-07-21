珍妮花康納莉豪宅樓價3級跳「直逼1300萬美金」全布魯克林第3貴

睽違36年推出續作的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）深受全球影迷喜愛，上映超過兩個月熱度依舊不減，全球票房突破10億美元，也成為今年全球票房的冠軍。



其中擔任女主角的珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）來頭可不小，童星出身的她至今已出演超過35部電影，也憑藉著精湛的演技在2002年獲得奧斯卡金像獎最佳女主角獎等獎項。

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另外，珍妮花康納莉在2003年嫁給飾演Marvel超級英雄「幻視」的男星保羅彼特尼（Paul Bettany），結婚19年的他們依舊恩愛如初，並在紐約布魯克林買下了一棟佔地182坪豪宅，在此共度了長達五年的時光。（點圖放大看珍妮花康納莉的豪宅👇👇👇）

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這棟由已故建築師Montrose W. Morris打造的奢華豪宅是由石灰岩所建造，在1899年時被視為美國鍍金時代的豪華寓邸，當時為了彰顯富豪們的品味與身份地位，多半裝潢得富麗堂皇，而這棟建築也經歷世代交替，在保有原來的裝潢特色外加入了富有現代風格的元素，其中的彩色玻璃窗、細緻的雕花天花板等都值得細細品味。內部共有7間臥室、一共擁7間臥室、3間浴室、5個壁爐，佔地約182坪。

這棟豪宅值得一提的除了有皇宮般的設計之外，還有一個可以容納600瓶酒的秘密地下酒窖，以及寬敞溫馨的視聽室，想必愛酒人士看到這個地下酒窖一定為之驚艷。至於豪宅的戶外空間則包括可以做日光浴的屋頂甲板、陽台和花園。

據悉，珍妮花康納莉與老公曾以370萬美元的價格買下這棟「鍍金時代」豪宅，並在此居住了將近五年的時間後以845萬美元的價格出手給一個Google高層員工，隨後又被以1240萬美元價格賣給一家信託公司，直到2018年才又再次以1290萬美元的價格重新返回市場銷售，也成為布魯克林第三昂貴的住宅。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：[名人豪宅] 「捍衛戰士」湯女郎Jennifer與漫威英雄老公「幻視」的3.8億超級豪宅】