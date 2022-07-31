開心無敵獎門人｜曾志偉勸朱敏瀚勿用下體爆波　提方力申陳瀅扮傻

由曾志偉主持的無綫（TVB）節目獎門人系列，《開心無敵獎門人》於今晚（31/7）播出首集，邀請了周嘉洛、陳瀅、王灝兒、張穎康、朱敏瀚、郭偉亮、陳奐仁、鄭融、連詩雅、姜麗文多位嘉賓上節目玩盡經典遊戲。遊戲當中尤以爆波波和大電視最為好笑。



節目組放了「余思霆」的名字上大電視，不過朱敏瀚就發晒呆。（《開心無敵獎門人》截圖）

事關玩大電視的時候，節目組放了「余思霆」的名字上去，當JW王灝兒看到「余思霆」三個字後就迅即指着朱敏瀚大叫：「你女朋友！」但坐在大電視下的朱敏瀚卻呆了足足一秒，不敢回答。要靠身旁的隊友周嘉洛和陳瀅搶答。翻查紀錄，錄影當天是7月4日，當時余思霆還是身在台灣，與「男朋友」朱敏瀚分隔兩地而且尚未分手。依照朱敏瀚當天玩大電視的反應，說不定當時兩人已經分手，所以朱敏瀚才不敢承認「余思霆是女朋友」？

JW王灝兒看到「余思霆」三個字後就迅即指着朱敏瀚大叫：「你女朋友！」。（《開心無敵獎門人》截圖）

余思霆與朱敏瀚分手。（IG圖片）

大電視顯示「方力申」。（《開心無敵獎門人》截圖）

當大電視顯示「方力申」時，JW王灝兒又大爆：「你上次同佢flirt（調情），佢話要喝...」坐在對面的陳瀅則說不出口是方力申，字幕組還貼心地加上「扮傻」兩個字。

又係陳瀅。（《開心無敵獎門人》截圖）

陳瀅同周嘉洛是緋聞情侶。（《開心無敵獎門人》截圖）

除此之外，連詩雅玩大電視時也相當投入，當大電視顯示「裝假狗」的時候，她竟然毫不猶豫地將手放在胸前，說：「我好細，我要塞多啲！」鄭融見狀就爆出：「砵仔糕！」工個字。

連詩雅玩得好放。（《開心無敵獎門人》截圖）

在爆波波環節也有不少爆笑場面，玩到最後陳奐仁要單挑朱敏瀚鬥快壓爆氣球，「大隻仔」朱敏瀚出馬時卻壓不爛氣球，輸給了陳奐仁。「獎門人」曾志偉就揶揄朱敏瀚，說：「朱敏瀚，你唔可以用下體㗎。」朱敏瀚竟然又接上了，回答：「今日下體狀態唔好，對唔住。」

陳奐仁要單挑朱敏瀚鬥快壓爆氣球。（《開心無敵獎門人》截圖）