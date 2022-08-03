MIRROR演唱會︱前As One成員陳苑澄爆行內實情︰排舞師唔好咁黐線

MIRROR紅館演唱會於上周四（28/7）發生嚴重事故，李啟言（阿Mo）被掛半空的巨型屏幕擊中受重傷。不少藝人們都有關心事件，而日前，前女子組合As One成員兼現為TVB經理人合約藝員的陳苑澄（Tania）亦有在IG發文，Tania有多年的跳舞經驗，加上是女子跳唱組合出身，她大爆行內的排舞師亦不時對舞者有不合理要求，要求做出高難度的動作，她直言︰「dancer自己要量力而為，排舞師都唔好咁黐線。」



Tania亦是舞者出身。（IG@taniachanyc）

Tania在IG出po，貼了一張《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》8 月3日的門票，不過由於早前發生事故，所以餘下的場次已被取消。Tania以「關於表演」為題發了一篇長文，她先寫道︰「其實係咪應該有人要引咎辭職呢？以及呢一行會永不錄用呢幾個人。個個講等警方調查，查就一定要查，到時係邊個要坐監邊個要賠償，到時查完會點判刑係另一回事。出軌、嫖妓、傳出醜聞的藝人都翻唔到身，依家係關乎人命的事故，唔係唔理呀？」另外，她認為有份演出MIRROR演唱會的舞蹈員們，即使是身體上沒有受傷的，都應該要追討合理賠償， 「要搵律師代表你哋發聲，唔好俾啲人側側膊耍走咗」。

As One 2012年出道，一開頭的成員為（左起）Oli、Elfa、Nata（陳苑澄藝名）及Shin。（As One Facebook圖片）

Tania續寫道︰「另一點亦係最重要既一點，今次的事故係關乎成個行業、所有的performers，包括dancers, musicians, 藝人，特技人，等等。將來的演出，僱主必須為表演者買保險，賠償要包括排練時受傷等。表演者的工作時數規管、薪金調整，一個show要有幾多%有經驗（8年？maybe）的大師兄師姐帶住，幾多%係新人。一個show 一定最少要排幾多個鐘，以確保所有人係熟悉啲機關、通道、位置、自己要做啲乜（舞步）等等。仲有啲衫十斤重都唔緊要啦，有時真係靚啲嘅，但可唔可以加啲護膝護踭？唔使下下跳contem就唔着鞋啫，可以做對軟啲嘅鞋。」

Tania貼上MIRROR演唱會的門票，並寫了長文表達自己的看法。（IG@taniachanyc）

另外，Tania提及到排舞師很多時都會有不同的要求，甚至不合理要求，叫舞者做高難度動作，「係咪要有forbidden move? 叫dancers 2樓打個後空翻落地呢啲我真係聽唔少，當然排舞師要創作，排啲新動作，好睇嘅，所以一定開始排舞前就要work嘢試動作，dancer自己要量力而為，排舞師都唔好咁黐線。」

Tania又說︰「唔好再監平監賤咁賣，蝦啲學生唔識，人工又低，工時又長，紅館個台真係唔係咁易行！」關於舞台安全措施，由於她不是專業人士，她未有講太多，她只說︰「今次事故呢啲咁大型嘅失誤故之然要fix。以後嗰啲細魏嘢都要mon住啊，例如台底要有燈、啲釘次次周地都係呢啲。」

Tania的帖文全文。（IG@taniachanyc）

Tania的帖文全文。（IG@taniachanyc）

最後，Tania憤怒的說︰「我講嘢打字都1999，我淨係知呢啲事一次都嫌多！做咗阿媽更加心痛！就係你哋下下諗住呢度平啲嗰度平啲，求其做到件事就算，舞台（紅館）係好神聖係唔可以求其對待佢！」她又補充說︰「發聲係因為仲有期望！而唔係要攞啲咩着數，唔係想鬧吓發洩吓，係真係希望會有改變而唔係以後只可以打啲燈坐喺度唱歌。」舞蹈員出身的《全民追星IV》導演Himtos亦有在story轉發Tania的文章。

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Tania自6歲起就學習芭蕾舞及中國舞超過12年。她亦曾於2004年至2010年為香港藝術體操隊代表隊成員。她在2009-2011年為香港演藝學院青年精英舞蹈課程學員，學習了更多不同種類的舞蹈，又於2012年加入女子歌唱組合As One， 有多年舞台演出的經驗。