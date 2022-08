MIRROR演唱會︱前As One成員陳苑澄爆行內實情︰排舞師唔好咁黐線

MIRROR紅館演唱會於上周四(28/7)發生嚴重事故,李啟言(阿Mo)被掛半空的巨型屏幕擊中受重傷。不少藝人們都有關心事件,而日前,前女子組合As One成員兼現為TVB經理人合約藝員的陳苑澄(Tania)亦有在IG發文,Tania有多年的跳舞經驗,加上是女子跳唱組合出身,她大爆行內的排舞師亦不時對舞者有不合理要求,要求做出高難度的動作,她直言︰「dancer自己要量力而為,排舞師都唔好咁黐線。」



Tania在IG出po,貼了一張《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》8 月3日的門票,不過由於早前發生事故,所以餘下的場次已被取消。Tania以「關於表演」為題發了一篇長文,她先寫道︰「其實係咪應該有人要引咎辭職呢?以及呢一行會永不錄用呢幾個人。個個講等警方調查,查就一定要查,到時係邊個要坐監邊個要賠償,到時查完會點判刑係另一回事。出軌、嫖妓、傳出醜聞的藝人都翻唔到身,依家係關乎人命的事故,唔係唔理呀?」另外,她認為有份演出MIRROR演唱會的舞蹈員們,即使是身體上沒有受傷的,都應該要追討合理賠償, 「要搵律師代表你哋發聲,唔好俾啲人側側膊耍走咗」。

As One 2012年出道,一開頭的成員為(左起)Oli、Elfa、Nata(陳苑澄藝名)及Shin。(As One Facebook圖片)