開心無敵獎門人｜呂慧儀蘇韻姿短褲上陣 玩到白滑長腿通紅
撰文：黃梓恒
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《獎門人》今晚將播出第二集，今集嘉賓陣容有「愛．回家之開心速遞隊」單立文（豹哥）、滕麗名、呂慧儀、蘇韻姿及陳浚霆，及「Crazy Runner隊」陳山聰、袁偉豪、黃智雯、胡蓓蔚（豹嫂）及胡諾言。
今集氣氛繼續熾熱，焦點落在豹哥VS豹嫂身上。兩隊出場Chit Chat時已有火藥味，胡諾言揚言出動豹嫂箝制豹哥，豹哥聞言即扮晒嘢反駁：「真係箝到我咩？」豈料豹嫂輕輕一句「算啦你」便成功反箝制豹哥，相當爆笑。去到遊戲環節，身為氣氛擔當的豹哥全程表現Hyper，在豹嫂玩「開心無敵搵啖食」時，豹哥搞笑地出錢「收買」獎門人並頑皮地搞笑問：「有冇石頭呀？」豹嫂見狀即時將錢沒收！之後到「辣辣壽食邊個食」環節，兩隊人馬鬥到難分難解，全程短褲上陣的滕麗名、呂慧儀、蘇韻姿更肉緊得拍至雙腿通紅。一輪激戰過後，「愛．回家之開心速遞隊」驚險勝出，豹哥即時露出得戚輕挑樣，此時豹嫂再度簡單一句「冷靜啲」成功收服豹哥。
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是集重現的經典遊戲除了「開心無敵搵啖食」、「辣辣壽司邊個食」系列及「開心無敵彈遮遮」外，還有「開心無敵估歌仔」及「開心無敵茶餐廳」，繼續強攻觀眾集體回憶。「開心無敵估歌仔」請來翻版米高積遜及瑪麗蓮夢露獻唱經典廣東歌，兩位的「精湛」歌藝及「精準」發音聽到一眾嘉賓𢱑晒頭。至於「開心無敵茶餐廳」同樣精彩，獎門人一輪嘴極速落單後，聽到暈頭轉向的袁偉豪竟爆出驚人飲品「凍檸茶走奶」，非常爆笑！是集內容繼續精彩又夠Fun，保證大家開開心心笑足一粒鐘，萬勿錯過今晚播出的《開心無敵獎門人》。
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