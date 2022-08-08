有個閨密叫祖藍｜胡杏兒拍劇最差接吻戲經驗：錫完之後我當場嘔

王祖藍一見面就猛咁多謝胡杏兒。

由王祖藍主持的《有個閨密叫祖藍》，第二集邀請胡杏兒擔任嘉賓。談到杏兒，祖藍讚不絕口，直指杏兒「牛」性甚重：「佢好勤力、好顧家、好錫老公、好錫小朋友。佢都話辛苦，就真係好辛苦架喇。」祖藍又大爆私下與杏兒私交甚篤，在「閨密任務之問答環節」中，又齊齊回顧處女及處男大碟趣事；當中最搶鏡的是祖藍昔日靚仔樣，對此祖藍笑指自己當年「偽林峯」Image好難頂：「當年我同林峯同一間唱片公司，我都好奇怪，佢哋整長咗我對腳，又磨咗我啲皮，真係當咗我係林峯咁Sell。」杏兒對於祖藍當年比現在瘦足幾個碼，亦嘖嘖稱奇。

胡杏兒見到當年祖藍嘅「偽林峯」樣，嚇咗一大跳。祖藍喺呢張相入面，對腳望落係咪好長呢？

唱完歌仔，杏兒與祖藍轉戰廚房陣地，杏兒煮碗仔翅，祖藍主攻咖哩魚蛋，祖藍對杏兒手勢讚口不絕，對此杏兒笑言有想過退休後賣碗仔翅，祖藍聞言即舉腳贊成。二人邊食邊玩「Truth or Dare」，並先後面對製作組設計的一連串刁鑽問題，例如「最驚收到邊個TVB藝人朋友嘅電話」等。對於要拉朋友落水，杏兒相當頭痛，此時祖藍竟想到拉「負評王」李思捷落水謂：「有冇討厭嘅人？李思捷嗰啲呢？」杏兒聞言即開懷大笑，並緊接爆料謂：「佢唔會打電話畀我。」之後二人五時三刻便拉「李思捷」做擋箭牌，證明思捷私下相當玩得。

胡杏兒係咁畀啲問題考起，睇吓佢哋個樣幾苦惱。

問到「最差一次接吻戲經驗」時，杏兒苦思良久後竟想到超爆笑陳年經歷謂：「我記得係拍《當狗愛上貓》，嗰場戲其實冇乜嘢，但我唔知係個胃唔舒服定點，錫完之後我當場嘔。」之後，談到最不滿意一套劇集時，杏兒直認「好多都唔滿意」：「我最唔滿意《衝上雲霄》1，因為算係第一次戲份咁重，我嗰時真係唔知自己做緊乜，因為第一次覺得自己要有角色嘅鋪排，我覺得好迷惘同好驚，所以永遠回望番都覺得自己可以做得更好。」

胡杏兒笑住話試過錫到嘔。

點擊睇胡杏兒到底同邊個拍完kiss戲嘔：