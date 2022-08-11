陳冠希賀老婆生日激罕曬親密照　素顏嘟嘴錫秦舒培表情極度幸福

陳冠希自2017 年與超模秦舒培誕下女兒Alaia後，搖身一變由時裝達人變為「炫娃狂魔」，雖然他不時會在社交平台上載一家三口的日常生活照，卻甚少分享兩公婆的親密合照。不過，陳冠希昨日（10/8）就藉着秦舒培的生日，罕有放閃！

陳冠希不時會在社交平台上載一家三口的日常生活照。（IG/@edisonchen）

昨日是秦舒培33歲的生日，陳冠希就發文祝福老婆，當中寫道：「HAPPY BIRTHDAY TO MY NUMBER ONE !@shupeicute YOU ARE THE BEST COMPANION I COULD EVER ASK FOR AND I WOULDN’T CHANGE A THING ABOUT US EVER ! THE BEST WIFEE ，BEST MOTHER，BEST BEST FRIEND A GUY COULD EVER DREAM FOR ! FOREVER TIL INFINITY ! （祝我的No.1生日快樂！@shupeicute 你是我不可多得的最佳伴侶，關於我們永遠不會改變的任何事情！你是我夢寐以求的最佳妻子，最佳母親，最佳朋友，直到永永遠遠）」。

陳冠希就發文祝福老婆。（IG/@edisonchen）

此外，陳冠希還曬出二人在海邊的合照，兩公婆素顏出鏡，並閉上眼睛、嘟起嘴巴親吻對方，非常甜蜜！雖然陳冠希的外貌不復全盛時期，靚仔到核爆的模樣，眼尾的魚尾紋亦清晰可見，但是照片中透過他的表情，令人感到他對現時的幸福的生活感到滿足。

點撃睇陳冠希年輕時的「壞男孩」樣：