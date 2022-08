陳冠希賀老婆生日激罕曬親密照　素顏嘟嘴錫秦舒培表情極度幸福

陳冠希自2017 年與超模秦舒培誕下女兒Alaia後,搖身一變由時裝達人變為「炫娃狂魔」,雖然他不時會在社交平台上載一家三口的日常生活照,卻甚少分享兩公婆的親密合照。不過,陳冠希昨日(10/8)就藉着秦舒培的生日,罕有放閃!

陳冠希不時會在社交平台上載一家三口的日常生活照。(IG/@edisonchen)

昨日是秦舒培33歲的生日,陳冠希就發文祝福老婆,當中寫道:「HAPPY BIRTHDAY TO MY NUMBER ONE !@shupeicute YOU ARE THE BEST COMPANION I COULD EVER ASK FOR AND I WOULDN’T CHANGE A THING ABOUT US EVER ! THE BEST WIFEE ,BEST MOTHER,BEST BEST FRIEND A GUY COULD EVER DREAM FOR ! FOREVER TIL INFINITY ! (祝我的No.1生日快樂!@shupeicute 你是我不可多得的最佳伴侶,關於我們永遠不會改變的任何事情!你是我夢寐以求的最佳妻子,最佳母親,最佳朋友,直到永永遠遠)」。

陳冠希就發文祝福老婆。(IG/@edisonchen)

此外,陳冠希還曬出二人在海邊的合照,兩公婆素顏出鏡,並閉上眼睛、嘟起嘴巴親吻對方,非常甜蜜!雖然陳冠希的外貌不復全盛時期,靚仔到核爆的模樣,眼尾的魚尾紋亦清晰可見,但是照片中透過他的表情,令人感到他對現時的幸福的生活感到滿足。

點撃睇陳冠希年輕時的「壞男孩」樣: