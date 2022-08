38歲鍾嘉欣(Linda)自從2016年與Jeremy Leung結婚後便逐漸減產,長居加拿大,將更多的時間放在了家庭,陪伴女兒Kelly與兒子Jared成長。今年4月,她在IG宣布懷上第三胎,今日(13日)正式公開性別,再迎來一位B女。



嘉欣已育有一子一女,家庭美滿幸福。(instagram@chungkayanlinda)

相中的嘉欣一家四口站在五彩繽紛的backdrop前,臉上洋溢著幸福的笑容。Jeremy手持「Boy or girl」的紫色氣球,嘉欣一針刺破,彈出粉色煙霧,桃紅色花瓣在空中飛舞,非常浪漫。她寫道:「JJKL are happy to share that we are expecting a baby girl.(好開心同大家分享,我們即將迎來一位B女)」不少藝人包括苟芸慧、陳敏之、方力申等都紛紛留言恭喜嘉欣。

