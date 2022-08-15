痞子殿下．劇評二｜配角玩得夠癲收奇效　瘋狂自抽編劇應記一功

無綫劇集《痞子殿下》第11-15集劇評。



今個星期第11-16集《痞子殿下》劇情由紀威（周嘉洛飾）、納克溫柔公主（陳瀅飾）失憶後流落首振鎮的劇情線轉到鎮上發生的事，副線劇情集中講霍小妹（王灝兒）比武招親，裘千刀（朱敏瀚飾）求愛失敗以及新妓院「夢一場」的出現，介紹新角色無雙（麥美恩飾）、綠綾（陳詩欣飾）、紫蘿（杜穎珊飾）、粉黛（李芷晴飾）和白凝（陳欣茵飾）等「絕代八嬌」後生青樓女子。

喜劇最重要好笑。（《痞子殿下》截圖）

討論度高有口碑

《痞子殿下》第二周依舊keep到水準，收視有21.4點而且比上個星期精彩，除在電視觀眾之間有口碑，大讚好睇，網上討論區也十分高，以TVB劇欄目來講算是非常多人討論劇情，有人大讚周嘉洛做得傳神，寫道：「搞笑騎呢位做得好。又後生，拍感情戲又俾人感覺清新啲。我都開始鍾意睇佢。」還有人將周嘉洛與TVB笑匠王祖藍比較，留言寫道：「如果搵祖藍做，真係變到套戲唔知點咁。」雖然TVB官方沒有公布收視，但單以討論度來說《痞子殿下》也算是成功的。

配角都有戲，加分！（《痞子殿下》截圖）

植入式廣告，hardsell得嚟好笑。（《痞子殿下》截圖）

好似莫文蔚咁。（《痞子殿下》截圖）

配角都畀心機做

正所謂「牡丹雖好終須綠葉扶持」，劇內配角也是落足心機，就以哨牙珍（何泳芍飾）來講，實在很難想像到她會收起大好身材裝上一副哨牙扮醜出鏡，有新鮮感又有驚喜。細心一看，其實首振鎮的居民個個都有各自的設定，有豬肉佬、有賣白糖糕的也有賣香燭的，雖然戲份少出鏡不多但毫不冷場，所以觀眾煲劇時很容易就可以代入其境，睇得投入自然就好睇。

絕無僅有嘅特效場面！（《痞子殿下》截圖）

編劇要加分，啲對白真係好笑。（《痞子殿下》截圖）

絕代八嬌。（《痞子殿下》截圖）

四大名妓。（《痞子殿下》截圖）

meme劇情網民瘋狂cap圖

最重要一點，《痞子殿下》採用處境喜劇套路，每2-3集就有一條分線故事。就似是《愛回家之開心速遞》一樣，這個安排可以保持新鮮感也沒有追劇壓力，就算睇漏一集就不太有所謂。《痞子殿下》也學足《愛回家》，劇中穿插或者致敬了不少經典橋段，例如周嘉洛講到和陳瀅成親後，就說要替兒女改名：「仔就叫阿瀅，女就叫嘉洛。」吳岱融也自抽他在《巨輪》中「臭雞」一幕，但原來是指臭豆腐蒸雞。