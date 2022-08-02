痞子殿下．首集劇評｜有笑位但唔好笑　問題出於滿足唔到呢個定律

無綫劇集《痞子殿下》首集劇評。



每個年代的電影、電視都會有不同流行元素，例如70、80年代流行武打片，80、90年代就有無厘頭文化，還有槍戰搏火、警匪片，到了00年代打後又開始流行韓劇愛情、奇幻、懸疑片等等。印象中，TVB對上一套古裝喜劇片（愛回家的古裝情節不計算在內）就應該是去年的《一笑渡凡間》，雖說不上好睇但也可以一看。

周嘉洛做男主角，表現很不錯。（《痞子殿下》截圖）

說回《痞子殿下》，以上位小生周嘉洛「做膽」自然有新鮮感，對照他在《愛．回家之開心速遞》的演出，不難預料到這是一套充滿了處境喜劇特色的劇集。「希望愈大，失望愈大」，其實《痞子殿下》的首集並不見得十分好笑。開場「旋風式」以情節介紹各人出場後就直入主題。緊湊而濃縮的劇情，可說是比以往所有TVB劇都來得快，甚至與開住Netlfix進度條「飛住睇」有異曲同工之妙。

陳瀅做「男人婆」有新鮮感。（《痞子殿下》截圖）

好處是帶觀眾盡快了解角色設定，倒如周嘉洛就是一個娘娘腔的落難王子，陳瀅則是「男人婆」的公主，兩人起爭執後就流落到一處充湖江湖大盜、武林高手的村莊。套路就是愛情加喜劇加古裝再加丁點查案和冒險元素。

朱敏瀚嘅尼姑造型係好笑嘅。（《痞子殿下》截圖）

不過節奏太快，場景轉換得太頻密（總共換了7個場景）也有壞處，一集一小時換7個場景，即是每個情節平均只有8分鐘。8分鐘之內製造一個笑位或者gag位可以嗎？當然可以！而《痞子殿下》也做到了，但問題是一個笑位並不足夠。就以周星馳主演的《國產凌凌漆》中「達聞西」出場的一幕為例，由羅家英以粵劇步法出場，到周星馳叫他「聞西」，再到羅家英回說：「你都係叫返我全名。」周星馳說：「冇問題，聞西。」三個連貫的笑位才能令人笑出來。

邊位呀？（《痞子殿下》截圖）

笑位係需要舖排，如果唔係就笑唔出。（網上圖片/《國產凌凌漆》）

與之相比之下，《痞子殿下》似乎因為節奏太快兼笑位舖排不夠多，從而令人有種「明明知道係笑位，應該笑卻笑不出來」的異樣感。周家洛的表情是好笑的，但是笑不出，朱敏瀚的尼姑造型也是搞笑的，也是笑不出，茶樓中張頴康、王灝兒和朱敏瀚迫戴耀明食「二手飯」也應該是好笑位，還是笑不出，好可能就是劇情上舖排的問題。想令人笑，應該是一個接一個的笑位，連續三，四個，逐個推出來，而不是每一節設計一個笑位，期望觀眾睇完會覺得好笑。

希望之後幾集會好睇啲。（《痞子殿下》截圖）

唔好諗住做個誇張表情就會令人笑得出。（《痞子殿下》截圖）

最後還是要澄清一點，第一集主要以介紹角色為先，犧牲一點可觀性實屬正常不過。有時間的話，不妨睇定啲再決定追唔追劇。