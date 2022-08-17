未成年女團NewJeans大叔粉絲遭公審　被質疑對成員有不軌意圖？

韓國女團NewJeans頂着「BTS師妹」之名出道而備受關注，繼早前捲入未成年性爭議，歌詞被批過於露骨疑有另類暗示後，這次輪到粉絲慘遭公審，有中年男性粉絲因參加簽名會而備受批評。



有網友公開一張NewJeans簽名會的偷拍照，疑想公審該名中年男粉絲不應該出席活動，有對未成年女團成員有意圖不軌之嫌，該網民更直言「有良心的話就不應該來」，質問公司是否應該就簽名會設立年齡上限。照片引起一陣熱議外，同時獲部分粉絲轉發，大家留言批評相中大叔粉絲外，更肉搜出他的個人資料並在網上公開。

有大叔粉絲出席NewJeans簽名會慘遭公審。（Twitter圖片）

對於中年男粉絲參加偶像活動，卻遭公審成疑對未成年成員有不軌意圖，不少同是K-Pop粉絲的網民湧入留言大平反。大家表示喜歡任何偶像根本與年齡沒有掛鉤，粉絲圈中亦有不少媽媽級的粉絲，可是她們支持年輕男偶像卻不會讓人聯想到不軌意圖。除了網絡的惡言欺凌外，未經同意下起底他人更是犯罪行為，直言相中人可以直接去報警和提告。

NewJeans平均年齡只有16歲，最小的成員更只有14歲。（Twitter/@NewJeans_ADOR）

+ 6

同場加映：BTS師妹NewJeans再惹未成年性爭議 歌詞露骨被質疑有另類暗示

按圖睇NewJeans出道以來3大爭議：