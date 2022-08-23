MIRROR演唱會｜阿Mo仍留醫ICU　So Ching ig突然放負：Helpless

香港男團MIRROR上月底舉行首個紅館演唱會，可惜意外連連，在第四場時一塊懸掛在高空的屏幕塌下，令台上的舞蹈員李啟言（阿Mo）被撃中頸椎，導致身受重傷，留醫深切治療部。事隔三星期，阿Mo已經甦醒，並正接受密集式的治療，一度傳來好消息，今日（22日）阿Mo女朋友蘇芷晴（So Ching）社交平台突然放負，表示「無助」。

蘇芷晴（So Ching）社交平台突然放負，表示「無助」。 (ig@soching_nat)

So Ching自從男友阿Mo受傷後一直在醫院陪伴，直至阿Mo甦醒後So Ching便開始在社交平台發文加油打氣。早前So Ching亦上載日曆，表示本身演唱會過後會與阿Mo去韓國旅遊，但因為阿Mo受傷原故，令他們的行程暫延。So Ching日前亦上傳了與阿Mo共舞的片段並深情剖白：「我真係好掛住同你一齊跳舞嗰陣，冇你陪我我冇動力㗎，快啲好番！」但事隔兩日，So Ching在社交平台上載了：「Helpless」，早前有傳阿Mo醒來後知道頸部以下暫時未能郁動，以致心情十分差，所以向So Ching大發脾氣，未知是否因為這樣令So Ching留下無助二字。

點撃睇So Ching與阿Mo的甜蜜時刻：