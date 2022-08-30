牧野家族 | 容祖兒望擁有辯論能力　好奇健全家庭長大會否有改變

容祖兒（Joey）在內地生活類真人騷《牧野家族》中體驗獨居生活，近期與同住在周邊的嘉賓們互動，拉近彼此距離。王子文來到Joey的家中做客，兩人互相提問，增進感情。



雖然Joye性格開朗活潑，但她笑言自己說話「打結」：「我不懂得去跟別人討價還價，或者是我覺得自己是對的，我說不出來，我就很辛苦，悶在裏面。但是我很羨慕有一些同事，他講話就是很厲害，每一句都是很精準的，然後就到題的，我說很多，有時候都說不到題，但是他說三句，他就會讓所有人都明白了。」因此，Joey很渴望有這樣的能力。

Joey希望自己有辯論能力。（視頻截圖）

當中問到：「給你一個未來願望，你想知道什麼？」Joey坦言：「我就很簡單，我想知道我會不會有個小孩子。就是我覺得我現在如果我是一幅拼圖，有一塊還沒有填上去的，就是這塊。但如果他真的不出現的話，那就是一個空缺的位置，也是命運。但是如果你可以給我個機會我知道，那我心理準備一下吧，就是看到好看的衣服也先買吧。」

談及「希望改變影響成長的哪一件事」時，Joey表示：「我不知道這個是不是真的會影響我，但是我也曾經想過，如果我是在一個健全的家庭，不是單親，我整個人的成長，我對待事情處理的方法，會不會有改變，這個是我好奇，但是我不一定，因為你也要看那個就是我的爸爸會不會給我一個好的影響。」

Joey好奇自己如果不是單親家庭長大會不會有不同。（視頻截圖）