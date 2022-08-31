劉沛蘅Hillary打牌識洪卓立　唔同伴侶前度比較：人比人比死人

洪卓立和湯怡愛情長跑11年，於2018年宣布分手。及後到2021年，湯怡突然宣布閃婚，以及升級做人母，老公是多年好友、排舞師麥秋成；而洪卓立亦於今年不慎分享了一張「膠戰女神」劉沛蘅（Hillary）攬狗狗照片，戀情意外曝光後兩人終於認愛。



2018年湯怡洪卓立宣布分手，令外界非常震驚。（IG：@yuenkaka）

由於洪卓立和湯怡的戀情令人印象深刻，外界都想當睇好這一對，因此當年他們分手讓不少粉絲都大跌眼鏡。兩人各自開展新一段關係後，新伴侶不免被外界用作比較，近日Hillary也大方談及類似問題。

湯怡及麥秋成一家三口。（IG@yuenkaka)

日前Hillary於Instagram與粉絲玩「你問我答」，有問必答的Hillary被問及戀上洪卓立前單身了多久，原來練Hillary自己都忘記了，「好似年幾」此外，被問到如何認識洪卓立，她回答指：「打台灣牌識」，更附上一張疑似洪卓立打牌的照片。有粉絲大讚Hillary和洪卓立超Sweet，Hillary曬出與洪卓立合照並開心回讚粉絲「Good Taste」。

Hillary劉沛蘅曾兩度擔任洪卓立MV女主角。（影片截圖）

另外，有粉絲詢問「如何唔攞自己同另一半嘅前度做比較」，Hillary用心打了一段長文解答粉絲疑問，指最重要是相信自己，她說：「人比人比死人。先唔講前度，呢個世界咁多人，總有人靚過你叻過你，但，你另一半選擇嗰個係你吖嘛。每個人都有自己嘅獨特之處，你要相信自己嘅魅力，另一半揀得你，一定係你有啲地方吸引到佢，與其花時間去比較，令自己胡思亂想，不如好好建立屬於你同另一半嘅感情同回憶吧！」

點擊睇劉沛蘅（Hillary）IG「你問我答」：