陳柏宇當年簽唱會疑有生理反應　大方回應獲網民讚：真男人！

陳柏宇（Jason）最近現身YouTuber熊仔頭頻道「FHProductionHK」擔任嘉賓，宣傳新歌《命盡頭》之餘又大談出道後的各種經歷。被問及當年在簽唱會疑有生理反應一事，他毫不避諱搞笑回應，獲網民大讚坦白敢言真男人。首次與Jason對談的熊仔頭亦不禁大讚對方：「男人就會明白男人嘅型喺邊度，呢啲唔係外觀身體可以搭救。」



被問及當年在簽唱會疑有生理反應一事，他毫不避諱搞笑回應，獲網民大讚坦白敢言真男人。（影片截圖）

影片開頭，熊仔頭「淆底」地問Jason多年前發生的「90後集體回憶事件」：「咁我唔客氣，我要問一條最想問嘅問題。我92年出世，所有90後嘅回憶，你應該知我問邊條㗎啦？」Jason先思考一會再回答：「扯旗」。熊仔頭興奮又激動指：「就係等你講咋嘛！」Jason於2009年《Close Up》簽唱會上獻唱《你瞞我瞞》時，下體疑似「勃起」近兩分鐘，影片在網上瘋傳，更成為一眾90後的集體回憶。隨後有網民二次創作《你瞞我瞞》歌詞為《你扯我扯》，又稱呼他為「J神」。

Jason於2009年《Close Up》簽唱會上獻唱《你瞞我瞞》時，下體疑似「勃起」近兩分鐘，影片在網上瘋傳。（影片截圖）

面對尖銳的問題，Jason大方回應：「我覺得我冇嘅，冇理由喺個咁嘅場合『扯旗』係會唔知。（條片）有啲詭異嘅原因係咩呢，佢扯完又收返埋，唔同角度又扯又收返埋，邊有咁㗎？」雖然熊仔頭一開始反駁：「有冇咁勁呀收皮啦」，不過他也認同：「一個正常嘅男人一定feel到。」

熊仔頭向Jason的健身教練兼好友Kinson求證，問道：「佢吹噓到自己當年扯旗，其實係冇扯，本身就咁勁，我想問呢壇嘢你點睇？」Kinson笑指：「好多學生之前都問過我呢個問題，我都維護住佢嘅，我直接話『誤會嚟㗎啫，佢冇咁勁』！」Jason再解釋：「懷疑條片俾人搞」，Kinson笑言：「嗰陣應該搞唔到」，Jason反駁：「點會呢？佢係咁易拉一拉。」Kinson秒回：「咁你即係得罪好多人啦，你咁煩，一定係得罪好多人啦，無啦啦搞你嘅。」但Jason表示這條片令《你瞞我瞞》在當時重登音樂排行榜榜首位置，並憑歌曲在各大樂壇頒獎禮奪下多個獎項：「嗰條片係直接幫咗我。」Jason的坦白和幽默，獲網民大讚真男人！

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