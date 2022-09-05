內地真人騷《心動的信號5》被爆有劇本　愛上邊個早有配對

近日播出的戀愛真人騷《心動的信號5》，由楊穎、孟子義等一班嘉賓主持，擔任戀愛觀察員，競猜最終幾對素人男女可以擦出愛火，有情人終成眷屬。節目大受歡迎，不時帶給觀眾驚喜，但近日有指該節目早有劇本，素人們要跟誰人配對，第幾集開始有戀愛感覺，甚至之後出現的三角戀，也是節目組預早安排，並非自由戀愛。

內地真人騷《心動的信號5》被揭早有劇本。（微博圖片）

節目中亮相的幾位女素人，均是高質素美女，包括女一號是26歲的百萬網紅李萬一(真名李宛倩)，她是英國倫敦國王學院碩士畢業，女二號是來自美國哥倫比亞大學的王秋怡，女三號是來自帝國理工學院碩士的李聶霜玉。至於男素人有歐資銀行的分析師薛喆陽。男二是來自中央戲劇學院的郭浩然，男三是私募基金的投資經理張根源，觀眾相當期待他們愛的火花。

王秋怡跟薛喆陽有頗多互動。（微博圖片）

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近日傳出該節目早有頭6集劇本，首先是李萬一跟郭浩然發展，而薛喆陽則會配上李聶霜玉，第3集會有新素人金佳悅登場，至第4集出現三角戀，女三李聶霜玉跟男三張根源及新出場的男四陳宗倫也有感情戲分。之後薛喆陽和李聶霜玉約會灑甜時，王秋怡又親自製作朱古力送給薛喆陽，每集都預早安排戀愛位及衝突位，讓觀眾看得過癮，這才是戀愛真人騷背後真相。

下圖有李萬一靚相：

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下圖有王秋怡靚相：