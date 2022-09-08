港台電視31《且試天下》凍齡李若彤演出百里氏　蛇蠍美人陷害楊洋

港台電視31國劇830時段，播出由楊洋、趙露思主演的劇集《且試天下》，掀起了一片煲劇熱潮，該劇有楊洋、趙露思這對最合襯CP，不時灑甜放閃，窩心浪漫，而宮廷中的陰謀詭計，也是緊張刺激，而雍州後宮雍王繼室百里氏，就不斷陷害豐蘭息，讓人看得十分肉緊，由凍齡美人李若彤飾演百里氏，破天荒演出大反派，成為劇中甚為搶鏡的角色。

播放詳情：逢星期一至五晚上8:30港台電視31 播映

李若彤演出雍王繼室百里氏，經常陷害豐蘭息。（劇照）

《且試天下》由楊洋和趙露思主演，分別飾演江湖聞風喪膽的黑豐息及白風夕，二人初時是鬥氣冤家，其後惺惺相惜，漸生情愫，奈何各自背後勢力，令二人在愛情及天下之間，陷入兩難階段。黑豐息真正身分是雍州二皇子豐蘭息，長期受到後母百里氏排斥，所以他一方面裝病示弱，一方面在江湖積蓄勢力，自保之餘，亦可以爭奪天下。

楊洋和趙露思成為最合襯CP。（劇照）

李若彤飾演雍州王繼室百里氏，她入宮後誕下三皇子豐莒，雖然獲得雍王寵愛，仍千方百計為兒子謀奪王位，曾試過設計暗算豐蘭息，使其掉落河中，生死一線，幸得白風夕相救，豐蘭息才得以生還，並坦言自己家族爭鬥，二人的關係亦變得愈來愈曖昧，由兵戎相向，變成互相扶持，更發展成為戀人，共同對抗百里氏的連串毒計，令劇集充滿張力，高潮一浪接一浪，並非一味的談情說愛。

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現年56歲的李若彤，曾演出金庸名著《神鵰俠侶》的小龍女，外貌清麗脫俗，多年後仍然保持甚佳狀態，比起年輕花旦毫不遜色，被讚是凍齡美人。在《且試天下》中演出反派百里氏，美若天仙，心如蛇蠍，李若彤演出入木三分，顛覆了固有的善良幽雅形象，演技相當出色，她跟老戲骨張豐毅演出的雍王，擦出不少火花，堪稱最強配角，為該劇增加不少分數，絕對不能錯過。