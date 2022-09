英女王逝世｜趙學而貼皇冠背面照悼念：Goodbye,Your Majesty .

英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)於英國時間周四下午在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡逝世,享年96歲。除了不少來自世界各地的民眾發文悼念之外,不少名人﹑明星亦貼文悼念,其中「影后」劉嘉玲在社交網站上貼一張英女王年輕時期的黑白照表示:「致敬伊麗莎白女皇 (伊利沙伯女王)。這位優秀的女性,在瞬息萬變的社會裡長治久安,她的離去是我們這個時代無法替代的損失。」而好友上山詩鈉亦在底下留言,貼上多個雙手合十的圖案,一同悼念英女王。

不少民眾﹑名人﹑明星紛紛發文悼念英女王。(carinalau1208@IG)

還有趙學而在Instagram上貼一張英女王頭戴皇冠的背面照表示:「Goodbye,Your Majesty,Have a safe journey home,Lilibet。」而莊韻澄亦在Instagram上貼多張英女王不同時期的照片表示:「My Queen Elizabeth II,You are the elegant greatest and the most kindness woman。my deepest condolences to Royal family and UK🇬🇧。」還有如葛民輝﹑黃偉文、林子博等,亦有相繼發文悼念英女王。

劉嘉玲﹑趙學而在社交網站貼文悼念英女王。(carinalau1208@IG﹑chiuskinny@IG)