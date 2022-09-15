容祖兒接姪女放學讀名校　為弟弟供書教學送樓係「絕世好家姐」

容祖兒（Joey）早前曬出接姪女蘇菲亞放學，一同賞月的照片，十分可愛！照片可見，兩歲姪女蘇菲亞身穿名校維多利亞國際幼稚園（Victoria Kindergarten）的校服，每年淨學費約港幣10萬左右。身為家姐的容祖兒出道成名後，不但為弟弟容逸恆（Samuel）供書教學，更出錢供他去馬來西亞讀汽車零件課程，亦為愛車的弟弟打本開設汽車零件公司，一圓他的夢想。在弟弟結婚時，容祖兒更加大送厚禮，除了早前已經送了一層樓贈一對新人之外，還包辦了在香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong） 的20圍酒席，可謂是錫弟弟錫到燶的「絕世好家姐」。

絕世好姑媽！（小紅書照片）

Joey視感情深厚的弟弟Samuel為掌上明珠，為他打點一切。（IG/@yungchoyee）

自從姪女蘇菲亞出世後，身為姑媽的容祖兒同樣鍚燶，經常都會上載自己與姪女的可愛互動，在最新的照片中更留言：「我們都很老派，我希望任何佳節都可以一家人渡過。看著小朋友一天一天長大，期盼健康純真快樂一直能夠陪伴着她到老。」容祖兒向來投資有道，據知她在2007年開始入市以港島區豪宅為主，包括淺水灣道56號的雙號複式戶、東半山松柏新村、渣甸山的名門、鴨脷洲的深灣軒及堅尼地城的維壹等，近年更轉攻工業大廈和地舖，持有12個物業在手，保守估計身家約5億。近年，她更主力北上發展，吸金力更強！

二人關係親密！（小紅書照片）

Joey上月15號已經回到香港。 (胡凱欣 攝)

而維多利亞教育機構旗下的維多利亞國際幼稚園 (Victoria Kindergarten)有數間分校，其中又以銅鑼灣維多利亞幼稚園最多星二代入讀。銅鑼灣維多利亞國際幼稚園與滬江維多利亞學校為聯繫小學，配合 IB 探究式學習，非常受星媽歡迎。現正就讀的包括郭富城女兒、及關心妍女兒，而已畢業的則有劉德華女兒、楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、吳君如女兒陳是知、楊冪女兒小糯米、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂、張名雅女兒蔡浚鏗等。