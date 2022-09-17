聲夢傳奇2｜趙紫諾滿分25分KO侯雋𤋮　網民勁讚任暟晴似全智賢

《聲夢傳奇2》經過多個月的比賽後，終於選出最後10強。今晚（17/9）一集開始他們將會以一對一形式比賽，以即時死亡制選出最後5強。主持森美表示名單會依照官方的人氣榜，第1-5名對第6-10名順序出戰。首戰由文佐匡（Sean）對戰「人氣王」任暟晴（Jasmine），第二戰則是侯雋𤋮（Duncan）對趙紫諾（Sabrina），第三戰則是劉詠彤（Angel）對戰少女組合XiX。



只係睇名單都知賽果會點。（《聲夢傳奇2》截圖）

單看對戰名單，其實已不難看出哪些人會贏得這次比賽。節目播出時，不少網民亦在討論區上表示「睇名已經知唔使唱啦」，似是埋怨製作組的安排，也有些人指出官方公布的「人氣排行榜」根本無跡可尋。進入最後10強時以這個表去安排對手實在不公平，而且有內定的嫌疑。

趙紫諾冇乜可能會輸。（《聲夢傳奇2》截圖）

有網民不滿安排，因為影響了可觀性。（《聲夢傳奇2》截圖）

第一戰任暟晴（Jasmine）以20分比5分戰勝了文佐匡（Sean），而趙紫諾（Sabrina）則以25分滿分贏侯雋𤋮（Duncan），結果可說是意料中事。

任暟晴真係幾似全智賢。（《聲夢傳奇2》截圖）

值得一提的是，有不少網民都激讚任暟晴可愛，特別是花絮片段任暟晴打拳的模樣更是令網民睇到心心眼，還有人表示任暟晴打拳的樣子令他想起《我的野蠻女友》中的全智賢。

《我的野蠻女友》的全智賢。（網上圖片）