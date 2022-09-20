東張西望｜《愛回家》池美麗捐貓物資　竟遭假義工呃貓糧圖利

今日（20日）的《東張西望》講到一位女士在社交平台用不同的帳號騙取向人的貓糧，連《愛．回家之開心速遞》的池美麗（鍾凱琪）亦是受害者之一。

《愛．回家之開心速遞》的池美麗（鍾凱琪）亦是受害者之一。(節目截圖)

鍾凱琪於接受《東張西望》訪問時指：「佢用各種身分去騙取物資，我更加希望揭發佢出黎，令到大家唔好再將一啲野擺係唔岩嘅地方！」而其他貓義工亦表示一定要讓其他的貓友及義工知道，有這樣的一種人，因為網上有很多人捐出物資予有需要的人士，但沒想過這個人會用不同的身分來騙取物資。鍾凱琪指自己的愛貓因為末期腎衰竭而離世，所以捐出30-40包「病貓糧」、乾糧及打針設備，怎料就成為假義工的目標。這位假義工就聯絡了鍾凱琪並告之自己家中有一隻「腎貓」（有腎病的貓），所以欲取「腎糧」，而鍾凱琪因為她的一張相就相信了她。

這位假義工就聯絡了鍾凱琪並告之自己家中有一隻「腎貓」（有腎病的貓） (節目截圖)

鍾凱琪指假義工在交收過程中開始露出「狐貍尾巴」，說她很心急，說她特地坐車過來交收，最關心是貓罐頭，因為貓罐頭價值20多元。後來鍾凱琪收到有人通知她這位假義工是騙子，騙取物資後會轉售圖利，於是鍾凱琪便向這位假義工查詢，假義工便已讀不回，而其他貓義工亦同樣被這位假義工欺騙。

鍾凱琪指假義工在交收過程中開始露出「狐貍尾巴」(節目截圖)

《東張西望》籍此約這位假義工出來交收物資，主持問「腎貓」在那裡，假義工立即指在樓上，而主持馬上與她對質。假義工馬上轉身就走，主持問：「你係唔係心虛阿？定係你本物有養貓先會拎啲物資？」而假義工沒有回答繼續逃走，東張西望節目組更找到這位假義工存放這些物資的地方，明天將會直接到她的倉庫。